San Lázaro y Los Prados siguen invictos en el TBS del Distrito

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SANTO DOMINGO.– Los clubes San Lázaro y Los Prados extendieron sus rachas ganadoras en el 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026), al imponerse este viernes a Huellas del Siglo y Mauricio Báez, respectivamente, en la sexta jornada de la fase intergrupos.

San Lázaro derrotó 89-78 a Huellas del Siglo para mejorar su récord a 4-0, mientras que Los Prados superó 92-88 al Mauricio Báez en un emocionante encuentro que necesitó dos tiempos extras para definirse.

SAN LÁZARO ASUME EL LIDERATO DEL GRUPO A

Gerald Abreu encabezó la ofensiva de los lazareños con 21 puntos, seguido por Luis Martínez, quien debutó como refuerzo con 16 tantos, cinco rebotes y cinco asistencias.

Diego Colón aportó 13 puntos, mientras que Joensy Rivera y Anderson Mirambeaux consiguieron 12 unidades cada uno.

Por Huellas del Siglo, Yeison Colomé anotó 21 puntos y el estadounidense Marvin Smith registró un doble-doble de 20 tantos y 10 rebotes. Leandro Cabrera agregó ocho puntos y 11 rebotes.

Con la victoria, San Lázaro pasó a encabezar el grupo A con marca de 4-0 y ocho puntos, igualado en puntuación con Mauricio Báez, que tiene récord de 3-2. El Millón y Bameso comparten el siguiente puesto con registros de 2-3 y siete puntos.

LOS PRADOS VENCE AL MAURICIO BAÉZ EN DOS TIEMPOS EXTRAS

En el otro encuentro de la jornada, Los Prados se impuso 92-88 al Mauricio Báez en un partido que mantuvo la emoción hasta los últimos segundos.

Daniel Rivera consiguió un triple cuando restaban 12 segundos del tiempo reglamentario para igualar el marcador 69-69 y llevar el encuentro al primer tiempo extra. Posteriormente, Manny Camper anotó otro disparo de tres puntos para empatar 79-79 y forzar un segundo período suplementario.

En el tramo decisivo, Alejandro Vásquez y Richard Núñez encestaron los puntos que aseguraron el triunfo pradense.

Vásquez y Camper lideraron la ofensiva con 24 y 19 puntos, respectivamente. Núñez logró un doble-doble de 16 tantos y 13 rebotes, mientras que Jefrey Abreu aportó 13 puntos y William Cruz terminó con 12.

Por el Mauricio Báez, Jhery Matos anotó 21 puntos, Richard Bautista sumó 15 tantos y siete asistencias, Carlos Pepín consiguió 13 puntos y 15 rebotes, y Daniel Rivera agregó 11 unidades.

Con este resultado, Los Prados conservó su invicto con récord de 5-0 y diez puntos, al frente del grupo B. El Rafael Barias ocupa el segundo lugar con marca de 3-2 y siete puntos, seguido por Huellas del Siglo y San Carlos.

Antes del encuentro, Mérido de Jesús Torres Espinal, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, realizó el saque de honor, acompañado de representantes de Los Prados, la Abadina y la empresa Seaboard.

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