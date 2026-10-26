San Juan celebrará primer festival de cine en noviembre

SAN JUAN DE LA MAGUANA.- El Maguana Festival de Cine celebrará su primera edición del 8 al 14 de noviembre de 2026, con una programación internacional orientada a impulsar el talento emergente, conectar proyectos con la industria audiovisual y generar oportunidades para los cineastas dominicanos.

La iniciativa es impulsada por la productora, actriz y emprendedora Fidia Peralta, quien busca convertir a San Juan de la Maguana en un espacio de encuentro para realizadores, productores, distribuidores e inversionistas.

El evento prestará especial atención a las óperas primas, es decir, las primeras películas de directores que comienzan su trayectoria en la industria cinematográfica.

Peralta explicó que el proyecto procura ofrecer oportunidades a quienes, tras realizar sus primeras producciones, necesitan establecer contactos y encontrar recursos para continuar sus carreras.

Durante siete días, la agenda incluirá proyecciones, capacitaciones y encuentros con profesionales del sector. También habrá espacios de intercambio entre productores y empresarios interesados en invertir en proyectos audiovisuales.

El festival abordará, además, las oportunidades de financiamiento y los incentivos fiscales contemplados en la Ley de Cine dominicana, con el propósito de acercar a los realizadores a posibles aliados para materializar sus propuestas.

La organización aspira a que esta plataforma contribuya a impulsar nuevas producciones, generar empleos y dinamizar la actividad económica y cultural, especialmente en la región sur del país.

Con esta primera edición, el Maguana Festival de Cine apuesta por fortalecer la industria cinematográfica dominicana y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones de creadores, proyectando desde San Juan de la Maguana historias con potencial para alcanzar audiencias internacionales.