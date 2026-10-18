San Carlos se despide con triunfo ante Huellas en TBS DN

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SANTO DOMINGO, RD.- El club San Carlos se despidió de la serie regular con un triunfo ante Huellas del Siglo, 83-75, y le retiró la camiseta No.20 al exjugador Manuel Guzmán, al concluir su participación en el 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

La escuadra de las “Cinco Esquinas” cerró su accionar con récord de 2-8, mientras que Huellas concluyó en tercer lugar con marca de 3-7 y una plaza sellada a la Fase de Eliminación y/o segunda fase en el grupo B, que tiene de líder a Los Prados (8-2) en primer lugar y a Rafael Barias (8-2), en segundo peldaño.

En el grupo A, el Mauricio Báez le barrió 2-0 la serie particular a San Lázaro (5-4), y de paso ganó la ronda regular del grupo A con su récord de 6-3, y los dos cruzaron a la Fase de Eliminación, dejando el último cupo a pelear entre Bameso y El Millón, ambos con marca de 3-6 y 12 puntos.

Por San Carlos, Kevin Mateo (El Lápiz) mostró su dignidad y coraje con una ofensiva de 22 puntos, Eddy Polanco ligó 14 encestes y Reggie Quezada terminó con 11 más ocho asistencias.

Por el conjunto de Cristo Rey, Sage Borbon anotó 18 puntos, el refuerzo romanense Yeison Colome coló 13 con seis rebotes, Anphernee Acevedo 11 y Leandro Cabrera 10 y 11 rebotes.

El sistema de competencia del 50 TBS Distrito 2026 para definir las posiciones se rige por puntos, otorgando dos por cada victoria y uno por derrota, y cero por confiscación, avanzando los tres primeros lugares de los grupos A y B a la Fase de Eliminación.

La justa distrital celebra sus “Bodas de Oro”, la cual está dedicada a la Empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en opción a la Copa BanReservas.

El choque se disputó en la moderna Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Edwin Castillo (Tatico); el Comité Organizador lo encabeza el licenciado Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, es el Comisionado.

San Carlos retira número a Guzmán

El momento más emotivo del partido entre San Carlos y Huellas se vivió cuando los primeros le retiraron la camiseta No.20 -se la entregaron encuadradas- al ex jugador Manuel Guzmán, quien dejó su impronta por más de 20 años de participación en el TBS Distrito, en la selección nacional de baloncesto de mayores, la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) -hoy llamada la Super Liga LNB- y diversas ligas internacionales de América y Europa.

La entrega de la camiseta la hizo el presidente del club San Carlos, Julio Ernesto Pérez Feliz, junto a directivos de esa entidad, el cuerpo técnico del equipo superior y los jugadores, así como el presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), Edwin Castillo (Tatico), entre otras personalidades.

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