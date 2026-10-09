Samaná busca convertir avance de los cruceros en mas empleos

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SAMANÁ.– El XI Encuentro Anual para el Desarrollo Turístico de Samaná reunió a representantes de la industria turística y portuaria para analizar cómo transformar el crecimiento de los cruceros en empleos, negocios y oportunidades económicas para la provincia.

Organizado por el Clúster Turístico de Samaná (CTS) y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA), con el apoyo del Ministerio de Turismo, el evento se celebró en Puerto Bahía bajo el lema “Samaná, Navegando Hacia una Nueva Era”.

Javier Lara Reinhold, presidente del CTS, afirmó que la operación de Samaná Bayport y la próxima apertura de Port Samaná representan una oportunidad para impulsar el destino, siempre que los beneficios alcancen a restaurantes, guías, transportistas, comercios, artesanos y emprendedores.

“Los puertos son la puerta de entrada. Samaná es la experiencia”, expresó Lara, quien llamó a fortalecer la calidad del servicio, la seguridad, la capacitación y la protección ambiental.

PORT SAMANÁ PROYECTA AUMENTO DE PASAJEROS

Abelardo Melgen Acra, presidente de AHETSA, sostuvo que el éxito turístico debe medirse no solo por la cantidad de barcos recibidos, sino también por la capacidad de motivar a los visitantes a regresar.

Fernanda Tovar Galindo, directora de Gestión de Ingresos de ITM Group, informó que la apertura de Port Samaná está prevista para el 24 de noviembre de 2026. La terminal podrá recibir simultáneamente dos cruceros clase Oasis.

Las proyecciones presentadas estiman 10,000 pasajeros en 2026, 220,000 en 2027 y 450,000 en 2028, así como una derrama económica de entre US$100 y US$120 por crucerista y la creación de 1,000 empleos directos y 2,500 indirectos.

PROPONEN INCENTIVAR EL REGRESO DE LOS TURISTAS

El experto Juan Manuel Santana propuso la iniciativa Back to Samaná, destinada a coordinar excursiones, restaurantes, transporte y hoteles para convertir a los cruceristas en futuros huéspedes.

Al cierre, Melgen Acra anunció una mesa de trabajo con autoridades y sectores productivos para impulsar iniciativas concretas que amplíen los beneficios del turismo en toda la provincia.

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