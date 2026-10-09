Salud inicia vacunación contra influenza con 400 mil dosis

La campaña, coordinada a través de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas, busca reducir los riesgos de complicaciones, hospitalizaciones y muertes asociadas a esta infección respiratoria altamente contagiosa, que presenta un comportamiento estacional y puede incrementar la demanda de consultas y servicios hospitalarios.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, explicó que, como cada año, la institución desarrolla acciones para prevenir la enfermedad y proteger a la población, con especial atención a las personas con mayor riesgo de presentar complicaciones.

Por su parte, Fabiana Michelle, asesora de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en República Dominicana, señaló que la iniciativa tiene como propósito proteger y salvar vidas.

La jornada está dirigida especialmente a las personas de 65 años o más, las embarazadas, los niños de entre seis y 35 meses, el personal sanitario y quienes padecen enfermedades crónicas, como diabetes, asma e hipertensión, independientemente de su edad.

Estos grupos tienen prioridad debido al mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a la influenza.

Para facilitar el acceso a la vacuna, Salud Pública también llevará la jornada a 152 centros y hogares de acogida para adultos mayores, tanto públicos como privados, así como a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), en coordinación con el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

La vacuna estará disponible, además, en más de 1,350 puestos distribuidos en el país y en otras instituciones que se incorporarán a la iniciativa.