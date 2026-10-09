Salud inicia vacunación contra influenza con 400 mil dosis

Santo Domingo, (EFE).- El Ministerio de Salud Pública inició este viernes la jornada nacional de vacunación contra la influenza estacional, para la que dispone de más de 400,000 dosis y que estará disponible en más de 1,350 puestos de vacunación distribuidos en todo el territorio nacional.
El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, explicó que, como cada año, la institución desarrolla acciones para prevenir la enfermedad y proteger a la población, con especial atención a las personas con mayor riesgo de presentar complicaciones.
Por su parte, Fabiana Michelle, asesora de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en República Dominicana, señaló que la iniciativa tiene como propósito proteger y salvar vidas.
La jornada está dirigida especialmente a las personas de 65 años o más, las embarazadas, los niños de entre seis y 35 meses, el personal sanitario y quienes padecen enfermedades crónicas, como diabetes, asma e hipertensión, independientemente de su edad.
Estos grupos tienen prioridad debido al mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a la influenza.
Para facilitar el acceso a la vacuna, Salud Pública también llevará la jornada a 152 centros y hogares de acogida para adultos mayores, tanto públicos como privados, así como a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), en coordinación con el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).
La vacuna estará disponible, además, en más de 1,350 puestos distribuidos en el país y en otras instituciones que se incorporarán a la iniciativa.