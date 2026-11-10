Rusia, Ucrania y EEUU reanudan el diálogo de paz en Abu Dabi

EMIRATOS ARABES UNIDOS.- Delegaciones de Rusia, Ucrania y EE.UU. se reúnen este martes y miércoles en la capital emiratí, Abu Dabi, para mantener las negociaciones trilaterales dedicadas a la búsqueda de una solución diplomática del conflicto entre Kiev y Moscú. Es la primera ronda de este formato en nueve meses.

El encuentro se celebra a puerta cerrada y fue anunciado por el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff. Según fuentes citadas por la agencia rusa TASS, las conversaciones arrancaron este martes al mediodía, tras nueve meses de pausa y luego de consultas previas entre ucranianos y europeos. Es la primera vez desde febrero que los dos países en guerra negocian con Washington como mediador.

AGENDA CENTRADA EN GARANTÍAS DE SEGURIDAD

La agenda, confirmada por el canciller ruso Serguéi Lavrov y por Washington, incluye como máxima prioridad las garantías de seguridad para ambas partes al término del conflicto. También contempla la desescalada en el frente, los asuntos humanitarios como el intercambio de prisioneros de guerra y la entrega de cuerpos de soldados caídos, y la definición de los siguientes pasos hacia la paz.

Moscú ha logrado imponer que se discuta primero el marco de seguridad de todo el continente. El Kremlin quiere ligar la guerra de Ucrania a un acuerdo más amplio y exige que la OTAN retire su infraestructura militar del este de Europa a posiciones anteriores a 1997.

QUIÉNES NEGOCIAN

Por Rusia, la delegación está encabezada por el asesor presidencial Vladímir Medinski, negociador en las rondas de 2025, acompañado por los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin, y por el jefe de la inteligencia militar Ígor Kostiukov y su adjunto Yuri Zhigarlovski.

Por Ucrania, lidera Rustem Umérov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, junto al jefe de Gabinete del presidente Volodímir Zelenski, el general de inteligencia militar Kirilo Budánov.

Por Estados Unidos, actúan como mediadores Steve Witkoff y Jared Kushner.

EL PULSO POR LA PARTICIPACIÓN EUROPEA

Antes del inicio de la negociación trilateral, el equipo ucraniano mantuvo una reunión con representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la Comisión Europea y la OTAN, a la que se sumaron los mediadores estadounidenses para alinear posiciones.

La participación europea es el principal punto de fricción. El canciller francés Jean-Noël Barrot y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmaron que Europa estará representada en Abu Dabi. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, insistió en que el formato es estrictamente trilateral y que los europeos deben canalizar su posición a través de Ucrania y Estados Unidos, por lo que permanecerán en una sala aparte.

Las expectativas son prudentes. Hasta ahora, este tipo de encuentros a tres solo se han saldado con acuerdos humanitarios para el intercambio de prisioneros y cuerpos, sin avances políticos sustantivos.

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