Rusia lanza ataque masivo a industrias energéticas Ucrania

Sistema de lanzacohetes múltiple Grad ruso en la zona de la operación militar especial.

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MOSCÚ.– Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de precisión terrestres, aéreas y marítimas, además de drones, contra instalaciones industriales y energéticas de Ucrania que, según el Ministerio de Defensa ruso, eran utilizadas con fines militares.

El organismo informó este sábado que los ataques alcanzaron objetivos en las ciudades de Krivoy Rog, Zaporozhie y Zhitómir, donde se encuentran importantes instalaciones metalúrgicas, industriales y eléctricas vinculadas, de acuerdo con Moscú, al abastecimiento del complejo militar-industrial ucraniano.

DAÑOS A IMPORTANTES PLANTAS METALÚRGICAS

Entre los objetivos señalados figura la planta metalúrgica de Krivoy Rog, considerada una de las mayores empresas siderúrgicas de Ucrania. Según la versión rusa, sus instalaciones suministraban productos metálicos al complejo militar-industrial del país.

También habría sido alcanzado el complejo metalúrgico Zaporozhstal, una de las principales instalaciones del sector en Ucrania. La empresa contaba anteriormente con una capacidad de producción anual de hasta 1,44 millones de toneladas de arrabio y más de 1,3 millones de toneladas de acero laminado.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que la producción de ambas plantas contribuía al abastecimiento de la industria militar ucraniana. Sin embargo, la información difundida por Moscú no constituye, por sí sola, una verificación independiente de los daños ni del uso militar de las instalaciones.

ATAQUES CONTRA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA E INDUSTRIAL

En Zhitómir, las fuerzas rusas atacaron una subestación eléctrica que, según el Ministerio de Defensa, distribuía energía desde las regiones occidentales hacia el centro de Ucrania y contribuía al funcionamiento de empresas del sector militar-industrial.

En Zaporozhie también fue atacada, de acuerdo con la misma fuente, la empresa Zaporozhtransformator, dedicada a la fabricación de transformadores de potencia en aceite de entre 220 y 750 kilovoltios (kV).

El organismo ruso sostuvo que esta compañía estaba bajo el control del Ministerio de Defensa de Ucrania desde 2022 y que sus instalaciones eran utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas.

BUQUE CON CARGA MILITAR EN ODESA

Asimismo, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus fuerzas atacaron un buque de carga seca que transportaba material militar hacia el puerto de Odesa, en el sur de Ucrania.

Hasta el momento, la información proporcionada por la parte rusa no incluye una evaluación independiente del alcance total de los daños, posibles víctimas o afectaciones a la población civil derivadas de esta operación.

Los detalles sobre los objetivos alcanzados y las consecuencias del ataque deberán contrastarse con fuentes independientes y con información de las autoridades ucranianas.

an/am