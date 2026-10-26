Tropas de Kiev minan las carreteras a Alioshki para impedir la evacuación de civiles

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Las fuerzas ucranianas utilizan drones para colocar minas en las carreteras de acceso a la ciudad rusa de Alioshki, en la provincia de Jersón, con el objetivo de impedir la evacuación de civiles y bloquear el suministro de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales, denunció este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según la cartera militar, la localidad permanece bajo constantes ataques de artillería y drones, que también afectan a los vehículos que circulan por las principales vías de acceso.

ATAQUES Y MINAS EN LAS CARRETERAS

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que, desde hace más de dos años, las fuerzas ucranianas atacan diariamente las carreteras que conducen a Alioshki. Precisó que, durante la última semana, a partir del 19 de octubre, se registraron 18 ataques de artillería y más de 120 ataques con drones contra la ciudad y sus alrededores.

En respuesta, unidades de ingenieros del Ejército ruso neutralizaron más de 300 artefactos explosivos y minas en las vías de acceso, de acuerdo con el comunicado oficial.

ESCASEZ DE ALIMENTOS Y AGUA

Habitantes de Alioshki denunciaron al corresponsal de guerra de RT, Philipp Prokudin, que desde mayo de 2026 los productos básicos dejaron de llegar a la localidad, lo que ha agravado la escasez de alimentos y las dificultades para sobrevivir.

«Ni comida, ni agua, ni leña para el invierno», relató un residente, al describir la incertidumbre que enfrentan las familias ante la falta de suministros.

El jefe del distrito municipal de Alioshki, Ruslan Khomenko, aseguró que las fuerzas ucranianas colocan entre siete y 36 minas diarias en distintos tramos de las carreteras mediante drones. También denunció ataques contra personas que transportan ayuda humanitaria.

POBLACIÓN BAJO CONSTANTES ATAQUES

Los residentes afirmaron que la ciudad permanece expuesta a las ofensivas de drones. Uno de ellos relató que su vivienda ha sido alcanzada en tres ocasiones, con daños en ventanas y puertas.

La situación mantiene a la población en condiciones de inseguridad y dificulta el acceso a suministros esenciales, según los testimonios difundidos por RT y las denuncias presentadas por las autoridades rusas.

an/am