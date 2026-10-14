Rusia denuncia nuevos ataques ucranianos a refinerías petróleo

Rusia dijo que Ucrania sigue atacando pese a las últimas exigencias de Trump.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MOSCÚ.– El vice primer ministro ruso, Alexánder Novak, denunció este miércoles nuevos ataques de las fuerzas ucranianas contra infraestructura energética de Rusia, pese a las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Kiev suspenda este tipo de operaciones.

Novak informó que las fuerzas ucranianas atacaron dos refinerías de petróleo situadas en las provincias rusas de Sarátov y Riazán. Según el funcionario, estas acciones evidencian que Kiev no muestra señales de estar dispuesto a avanzar hacia una tregua energética.

TRUMP CRITICA LOS ATAQUES A LAS REFINERÍAS

El pasado sábado, Trump volvió a cuestionar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por mantener los ataques contra instalaciones petroleras rusas, a pesar de las advertencias de Washington.

«Le dijimos: no ataques las refinerías, porque eso causa un problema mundial. Y fue y atacó», declaró el mandatario estadounidense, quien también sugirió que Ucrania busque un nuevo líder capaz de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

Las declaraciones reflejan las diferencias entre Washington y Kiev sobre la estrategia militar ucraniana y las posibles consecuencias de los ataques contra el sector energético ruso.

EL PRECIO DEL DIÉSEL, OTRO PUNTO DE TENSIÓN

Trump también vinculó las operaciones contra las refinerías rusas con el costo del combustible en Estados Unidos. El presidente sostuvo que estas acciones podrían perjudicar a los agricultores y ganaderos estadounidenses debido a sus efectos sobre el suministro y los precios del diésel.

«Quiere crear problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del diésel en todo el mundo», afirmó.

Las declaraciones del mandatario sitúan el impacto económico y energético de la guerra entre los factores que, según Washington, deben considerarse en las decisiones militares de Ucrania.

INFORMACIONES APUNTAN A TENSIONES ENTRE TRUMP Y ZELENSKI

Por otra parte, una fuente citada por el medio estadounidense Axios aseguró que Trump está muy molesto con Zelenski y considera que el mandatario ucraniano da por sentado el respaldo de Estados Unidos.

La información refleja las tensiones en torno a la continuidad del apoyo estadounidense a Ucrania y las diferencias sobre el camino para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra con Rusia.

an/am