Rusia denuncia lanzamiento de más 400 drones contra Moscú

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MOSCU.- Las autoridades de Rusia acusaron este martes a Ucrania de lanzar más de 400 drones contra la región de Moscú, en el que sería el mayor ataque con aparatos no tripulados contra la capital desde el inicio de la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó en redes sociales que desde la tarde del lunes se registró el lanzamiento de 430 drones «hacia la región de Moscú». No reportó víctimas ni daños materiales.

«La mayoría han sido neutralizados en la distancia por los sistemas de defensa aérea», señaló Sobianin. Detalló que 36 drones fueron destruidos «cuando se aproximaban a Moscú», sin precisar las zonas de intercepción.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó que los sistemas antiaéreos derribaron 452 drones en las últimas horas en 15 regiones del país, incluida la de Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Los ataques ocurrieron un día después de que Rusia lanzara un «ataque masivo» contra Kiev que dejó al menos 19 muertos, según autoridades ucranianas. La semana pasada, otro bombardeo a gran escala contra la capital ucraniana dejó más de 30 fallecidos. Tras esos ataques, Ucrania solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.