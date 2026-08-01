Un incendio afecta la tienda LyR de la autopista Las Américas

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SANTO DOMINGO.- Un incendio de grandes proporciones está afectando la sucursal de la cadena de tiendas de electrodomésticos LyR de la avenida Las Américas.

Brigadas de distintos cuerpos de bomberos y de otros organismos oficiales están en el lugar tratando de sofocar el siniestro.

Desde que comenzó el fuego, alrededor de la 1:30 de la tarde, usuarios de redes sociales han estado subiendo videos en los que se aprecia la magnitud del fuego así como personas que, aprovechando el percance, estaban robando electrodoméstidos de la tienda.

Dar clic aqui:

https://www.youtube.com/shorts/G9qW7dLtbRI

https://youtube.com/shorts/G9qW7dLtbRI?si=tgfQ4g8f5CQTR1bi