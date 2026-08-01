Rubio advierte sería devastador un conflicto entre EEUU y China

WHASHINGTON.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, advirtió este sábado que un eventual conflicto chino-estadounidense tendría un impacto devastador para el mundo.
«Cualquier conflicto entre EE.UU. y China, ya sea económico o militar, Dios quiera que no, sería catastrófico tanto para estos dos países como para el mundo», dijo Rubio en una entrevista con Fox News.
En este contexto, situó el principal desafío de la política exterior en gestionar la relación entre ambas naciones sin renunciar a los intereses nacionales de EE.UU.
«Tenemos que manejar esa situación, pero no podemos dar la espalda ni renunciar a nuestros intereses nacionales», manifestó, señalando que ello «exige que cada Administración busque un equilibrio entre estas dos fuerzas opuestas».
an/am
Es que este canino lleno de odio, resentimientos y acomplejado no debiera estar al frente de la cancillería de la República de los Estados Fundillos. Máxime cuando el dictador y pedófilo mafioso es loco y demente, con una tasa de rechazo de un 69.34%, caida libre en el fondo de una letrina de bandidos republicanos y pro – sionistas
Los gringos están preocupados. Hace un tiempo atacaban y destruían sus objetivos, si alguien les iba a responder, tenía que decirle cuando y donde. Ahora en Irán las cosas se viraron. Ellos atacan y dejan de atacar esperando que Irán no responda e Irán los golpea 3 veces más fuerte, y los tiene desconcertados. Solo es necesario observar la cara de derrota que tiene este criminal. La presión que hay sobre ellos es terrible.
Claro que sería devastador, pero para ustedes que están hasta el cuello; China está fresquesita esperando su momento; mientras tanto, Irán sigue haciendo su trabajo, y le está saliendo muy bien.
Mientras tanto, Rusia sigue poniendo en aprietos a la OTAN. Están más que jodidos, con más de 10 frentes abiertos, y lo terrible es, que en todos pierden.
SEGUN LA ASOCIACION MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL DONDE HAY IDIOTAS HAY COMUNISTAS Y TERRORRISTAS COMO EL RUSO COBARDE QUE NO PONE SU NOMBRE POR LGTB
Los Chinos la única guerra que han librado fue en la segunda guerra mundial y los Japoneses le quitaron medio país, si no hubiera sido por Estados Unidos la mitad de China fuera Japonesa, Estados Unidos tiene los medios para derrotar a China en cualquier terreno porque los Americanos no tienen miedo.
PERO…
Ya USA no tiene MUNICIONES para pelear
ni siquiera con los TIGUERES de Capotillo.
PORQUE mal gasto sus MUNICIONES ayudando
a Ucrania, Israel y en la guerra de Irán 🇮🇷
Y si USA está PERDIENDO la guerra contra Irán 🇮🇷
IMAGÍNENSE si fuera con China.
Bueno, tú mismo tendrías problemas en un conflicto China,EU.
Pienso que EU está jodiendo demaciado.
Pienso que EU ha perdido el control potencial,debido a sual manejo en sus relaciones exteriores.
El que mucho abarca,poco aprieta,el que mucho jode, sólo encuentra problemas.
El capitán de EU está navegando mal.
Dejar las guerras y vivir en paz reforzaría el potencial de EEUU.
La ha quedado grande la yegua a Donald Trump.
quien pudiera generar una crisis entre esas dos naciones es tu mismo gobierno Donald Trump con sus desaciertos y desenfrenos verbales. China es un pais y USA son paises de paz. No son conflictivos. Su unico interes es trabajar, trabajar, ….En cambio, Donald Trump lo que ha **** es conflicto mundial sin presente y sin mirar las consecuencias economicas, sociales y politicas a las que ha llevado a la humanidad.
EEUU debe destruir por completo HOY. a la myerda de Irán porque se pone tarde.
La población civil que huya a alrededores.
Los Ayantosas resisten pq China e Irán les proveen armas por abajo.
ESTE NARCO OREJON MAS BIEN PARECE SACADO UNA PELICULA DE STAR TREK …NO PUEDEN NI CON LOS HUTIES. YA EL TIEMPO DE QUERER VIVIR DE LOS DEMAS SE LESTA ACABANDO. IRAN Y LOS HUTIES LOS ESTAN HACIENDO MORDER EL POLVO DE LA DERROTA…..IMAGINATE ESTOS IDIOTAS IR A CHINA A QUE LES QUEMEN LOS PORTAAVIONES ANTES DE LLEGAR….ESTUPIDOS.
RATA SARNOSA. TE HACES LA PAJA VIENDO LA FOTO DE DEMENTIA JOE. VERDAD? O CON LA DE EL NEGRO BISEXUAL BARRY?