Rubio advierte sería devastador un conflicto entre EEUU y China

"Tenemos que manejar esa situación", advirtió Rubio este primero de agosto del 2026.

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WHASHINGTON.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, advirtió este sábado que un eventual conflicto chino-estadounidense tendría un impacto devastador para el mundo.

«Cualquier conflicto entre EE.UU. y China, ya sea económico o militar, Dios quiera que no, sería catastrófico tanto para estos dos países como para el mundo», dijo Rubio en una entrevista con Fox News.

En este contexto, situó el principal desafío de la política exterior en gestionar la relación entre ambas naciones sin renunciar a los intereses nacionales de EE.UU.

«Tenemos que manejar esa situación, pero no podemos dar la espalda ni renunciar a nuestros intereses nacionales», manifestó, señalando que ello «exige que cada Administración busque un equilibrio entre estas dos fuerzas opuestas».

an/am