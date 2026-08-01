Minerd: Todo listo para recibir más de 2 millones estudiantes

El Ministerio de Educación dijo este primero de agosto que más de dos millones de estudiantes están convocado al inicio del año escolar.

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SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó que avanza con los preparativos para el inicio del año escolar 2026-2027, programado para el próximo 24 de agosto, fecha en la que más de dos millones de estudiantes regresarán a las aulas en todo el país.

La institución indicó que desarrolla un amplio proceso de organización para garantizar que el calendario escolar comience de manera ordenada y eficiente, asegurando que los centros educativos dispongan desde el primer día de las condiciones, recursos y servicios necesarios para el desarrollo de la docencia.

COMPROMISO CON UN INICIO EXITOSO

El MINERD explicó que estas acciones responden al compromiso del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, de propiciar un inicio exitoso del año lectivo, priorizando el bienestar de los estudiantes y el fortalecimiento de la calidad del sistema educativo.

La entidad señaló que los trabajos incluyen la coordinación de los distintos componentes logísticos y administrativos requeridos para que los alumnos encuentren un ambiente adecuado para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

LLAMADO A LAS FAMILIAS

El ministerio destacó, además, la importancia de la participación de padres, madres y tutores en la formación de los estudiantes, al considerar que su involucramiento contribuye a fortalecer los aprendizajes, fomentar la asistencia regular a clases y promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, el MINERD reiteró que mantiene una labor coordinada con los diferentes actores del sistema educativo para garantizar que el año escolar 2026-2027 inicie en las mejores condiciones, en beneficio de toda la comunidad educativa.

an/am