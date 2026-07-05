Ucrania bombardea con drones 16 subestaciones eléctricas Crimea

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KIEV / SIMFERÓPOL.- Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron hasta 16 subestaciones eléctricas en la península de Crimea en los últimos dos días, en una nueva oleada de bombardeos contra infraestructura energética en esa región y en las provincias de Jersón y Zaporiyia, bajo control ruso.

Así lo confirmó el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados ucranianas, Robert ‘Magyar’ Brovdi, quien detalló que fueron bombardeadas las subestaciones de Kovilne, Stepne, Yani Kapu, Traktovo, Niva, Zimno, Bajchisarai, Saki Zajidno-Krimska y Slavianske, todas en Crimea.

Los ataques también alcanzaron instalaciones en Jersón: Genichesk y Overianivka; en Lugansk: Lozovske y Pokrovske; en Zaporiyia: Novovasilivka; y Preobrayenka, en Jersón. Además, las fuerzas ucranianas atacaron un aeródromo en Crimea, varios almacenes de material militar y puentes de la zona.

APAGONES

El gobernador instalado por Rusia en Jersón, Volodimir Saldo, reconoció apagones totales o parciales en todos los distritos de la provincia tras los bombardeos. En Zaporiyia, el también gobernador instalado por Moscú, Yevhen Balitski, informó de un «apagón parcial» y señaló que «varias instalaciones eléctricas están afectadas», mientras «los ingenieros trabajan para estabilizar la red».

BALANCE DESDE JULIO

Según el mando ucraniano, desde el 1 de julio han recibido impactos 37 instalaciones eléctricas en el sur de Ucrania bajo control ruso. Los ataques a infraestructura energética han provocado escasez de combustible en gasolineras de Rusia, con daños considerados «especialmente graves» en Crimea.

Las autoridades rusas no han ofrecido hasta el momento un balance completo de daños ni de víctimas por esta oleada de ataques.