Legend Fighting Club 3 reunirá a destacados exponentes en RD

El evento se desarrollará a partir de las 7:00 de la noche en Dial Bar and Lounge, bajo la organización de instituciones comprometidas con el desarrollo y la profesionalización de los deportes de combate en la República Dominicana.

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SANTO DOMINGO ESTE.- Legend Fighting Club, junto a Team Samurai, East Fitness Club y Dial Bar and Lounge, anunció la celebración de la tercera edición de Legend Fighting Club 3 (LFC 3), programada para el próximo 27 de agosto, con una cartelera que reunirá a destacados exponentes de las Artes Marciales Mixtas (MMA), Kickboxing K1 y Muay Thai.

El evento se desarrollará a partir de las 7:00 de la noche en Dial Bar and Lounge, bajo la organización de instituciones comprometidas con el desarrollo y la profesionalización de los deportes de combate en la República Dominicana.

Yefry Almarante, miembro del comité organizador, destacó que LFC 3 representa una apuesta por el crecimiento de las MMA en el país y por la creación de una plataforma que permita a los atletas dominicanos competir en escenarios con estándares internacionales.

“Legend Fighting Club 3 representa nuestro compromiso con el desarrollo de las MMA en la República Dominicana. Queremos ofrecer una plataforma de alto nivel para nuestros atletas y demostrar que el país cuenta con talento, organización y capacidad para producir eventos con estándares internacionales”, afirmó Almarante durante una rueda de prensa celebrada en East Fitness Club.

Una cartelera de alto nivel

La velada contará con 12 combates, además de enfrentamientos sorpresas con la participación de reconocidas figuras nacionales e internacionales.

La jornada comenzará con un combate de Kickboxing K1, en las 135 libras, entre Astrid García, de Fighting Club Bávaro, y Wiltenska Cajuste, de Team Fleming.

Luego se enfrentarán en Muay Thai, en las 175 libras, Daniel Rodríguez, de Team Lobo Negro, y Giancarlo Tovar, de Fighting Club Bávaro.

Uno de los principales atractivos será la disputa por el título LFC de Kickboxing K1 en las 145 libras, entre Joaquín Pérez, de Team Anam, y Kenny Rodríguez, de Fight Club RD.

También estará en juego el campeonato LFC de Kickboxing K1 en las 185 libras, con el enfrentamiento entre Jurlicer Céspedes, de Team Shogún, y Ryan Marcial, de Team Druidas.

La acción de MMA incluirá los combates entre Pablo Holguín, de Team Máquina, y Frailyn Félix, de Team Samurai, en las 180 libras; Daniel Vásquez, de Team Vikingo, contra Leudy Gerónimo, de Team CFA The Scorpion, en las 135 libras; y Diego Gautier, de Team Máquina, frente a Ángel Montilla, de Team Sosa Trainer, en las 140 libras.

Asimismo, Josué Alcántara, de Team Mordan, enfrentará a Samuel Vásquez, de Team Vikingo, en las 130 libras; Ronald Peralta, de Team CFA The Scorpion, combatirá contra Iván Lebrón, de Team Samurai, en las 150 libras, mientras Frandy Jiménez, de Team Fleming, se medirá al invicto Yoel Gómez, de Team Shogún MMA, en las 130 libras.

Como parte de la participación internacional, Scott Heathcote, de Thicc Boy Fight Club, enfrentará a Ángel Moreno, de Tiki Fighter Academy, en las 135 libras.

Apuesta por la profesionalización

El comité organizador informó que LFC 3 contará con un octágono profesional, transmisión en vivo y un equipo técnico especializado, con el propósito de garantizar una experiencia de calidad para atletas y aficionados.

Almarante resaltó que la iniciativa trasciende el espectáculo deportivo y busca promover las MMA como una disciplina basada en la preparación, la disciplina, el respeto y el desarrollo integral de los atletas.

“Más que un espectáculo deportivo, Legend Fighting Club 3 busca promover las Artes Marciales Mixtas como una disciplina que fomenta la disciplina, el respeto, la preparación física y el desarrollo integral de los atletas”, sostuvo.

Los organizadores señalaron que la tercera edición también contribuirá a impulsar el talento local, generar oportunidades para atletas, entrenadores, promotores y patrocinadores, y ampliar el interés de inversionistas y medios de comunicación en una disciplina que mantiene una tendencia de crecimiento en el país.

Respaldo empresarial

Legend Fighting Club 3 contará con el patrocinio de Auto Rolling, JDF-Solo Honda, Constructora JS y D SRL, Megasoluciones GPS, Acresa Groups SRL, Casa Oliva, Auto Towns, Valmed Autos, Orquídea Fit Style, Priority Couriers e Iraki Tácticas Gym.

Almarante agradeció el respaldo de las academias participantes, entrenadores, medios de comunicación, patrocinadores y aficionados, cuyo apoyo consideró fundamental para la consolidación del evento.

La organización invitó a los seguidores de las Artes Marciales Mixtas, practicantes de deportes de combate, familias, empresas y público en general a participar en esta tercera edición, que promete una noche de acción y competencia en Santo Domingo Este.

“Legend Fighting Club 3 reafirma su misión de seguir elevando el nivel de las Artes Marciales Mixtas dominicanas y consolidar un evento con proyección nacional e internacional”, concluyó Almarante.

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