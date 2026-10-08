Rubio asegura que EE.UU. nunca viola soberanía de otros países

Rubio dijo este jueves que EEUU tiene sólidas relaciones con cada uno de sus aliados de la OTAN.

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PORTUGAL.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó durante su visita a esta nación, que su país “nunca violaría la soberanía de ningún país”, al defender los protocolos que regulan la presencia estadounidense y el uso de bases militares en territorio de sus aliados de la OTAN.

“Tenemos una relación sólida y regulada con Portugal, como la tenemos con cada uno de nuestros aliados de la OTAN, y seguimos esos protocolos en todo momento”, declaró Rubio. Agregó que Estados Unidos respeta los acuerdos establecidos con sus aliados y sostuvo que “así no se comportan los aliados” cuando se viola la soberanía de otro Estado.

Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos sobre el uso de instalaciones estadounidenses en Portugal en operaciones militares, particularmente relacionadas con el conflicto entre Washington e Irán.

Rubio evitó ofrecer detalles sobre las conversaciones mantenidas con las autoridades portuguesas y se limitó a señalar que existen protocolos para regular la presencia y las actividades militares estadounidenses.

CRÍTICAS POR OPERACIONES MILITARES

Las afirmaciones del jefe de la diplomacia estadounidense contrastan con las numerosas intervenciones militares de Washington en las últimas décadas, entre ellas las realizadas en Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Afganistán, Venezuela e Irán.

En el caso venezolano, se señala la operación militar estadounidense que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, mientras su defensa cuestiona la jurisdicción estadounidense y reclama la inmunidad correspondiente a un jefe de Estado.

CONFLICTO CON IRÁN

Asimismo, Estados Unidos participa en una confrontación militar con Irán iniciada el pasado 28 de febrero junto con Israel. Washington justificó los ataques con el argumento de eliminar amenazas contra su seguridad, mientras Teherán ha rechazado las acusaciones relacionadas con su programa nuclear.

La tensión continúa mientras las negociaciones no logran resultados definitivos y Donald Trump ha advertido que podría ordenar nuevas acciones militares contra Irán.

an/am