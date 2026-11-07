Ronaldo anuncia su retirada tras 23 años selección Portugal

LISBOA.– Cristiano Ronaldo anunció su retirada definitiva de la selección de Portugal, poniendo fin a una de las carreras internacionales más extraordinarias de la historia del fútbol, después de 23 años defendiendo los colores de su país.

El delantero, de 41 años, comunicó su decisión este jueves mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que confirmó que llegó el momento de entregar la camiseta número siete a las nuevas generaciones del fútbol portugués.

«Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección. Nunca sentí que fuera exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo», expresó el futbolista.

UNA TRAYECTORIA QUE MARCÓ UNA ÉPOCA

Desde su debut internacional en agosto de 2003, Ronaldo disputó 234 partidos con Portugal y anotó 146 goles, cifras que lo convierten en el jugador con más apariciones y el máximo goleador histórico de las selecciones nacionales masculinas.

Durante su trayectoria condujo a Portugal a conquistar la Eurocopa de 2016, el primer gran título internacional de su historia, además de las ediciones de la Liga de Naciones de 2019 y 2025.

También estableció una marca sin precedentes al convertirse en el primer futbolista en marcar goles en seis ediciones de la Copa Mundial, desde Alemania 2006 hasta el torneo de 2026.

EL ADIÓS A UNA CAMISETA HISTÓRICA

Ronaldo reconoció que no fue una decisión fácil, porque estuvo marcada tanto por la razón como por los sentimientos. Agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, familiares y aficionados que lo acompañaron durante más de dos décadas.

«Hoy termina mi camino dentro del campo con la selección nacional. Me voy con la cabeza en alto, orgulloso del recorrido realizado y con la conciencia de haber dado todo lo que tenía por esta camiseta», manifestó.

La despedida internacional no significa el final de su carrera profesional. Cristiano Ronaldo continuará jugando con el Al Nassr de Arabia Saudita.

Con su salida, Portugal cierra un capítulo histórico protagonizado por un futbolista que transformó sus registros deportivos y se convirtió en uno de los mayores símbolos de la identidad futbolística de su país.

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