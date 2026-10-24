Rogelio A. Genao renuncia al PRSC tras años de militancia

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SANTO DOMINGO.— El diputado por La Vega y vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la Cámara de Diputados, Rogelio Alfonso Genao, renunció este sábado a esa organización política y a todos los cargos que ocupaba en su dirección.

En una carta dirigida al presidente del partido, Federico Antún Batlle, el legislador cuestionó la falta de liderazgo, la indefinición política y el escaso reconocimiento a los dirigentes de la organización.

Genao explicó que su decisión marca el final de años de militancia reformista, durante los cuales desarrolló su trayectoria política bajo los ideales del expresidente Joaquín Balaguer.

El diputado aclaró que su salida no responde a conflictos personales, sino a diferencias con la conducción actual del partido, al que atribuyó falta de rumbo y propuestas capaces de conectar con las nuevas generaciones.

«Un partido que no valora a los suyos termina por quedarse sin ellos», expresó en la comunicación.

Asimismo, criticó la falta de decisiones firmes frente a los desafíos políticos del país y consideró que la dirección del PRSC no ha reconocido adecuadamente la realidad de la organización ni el compromiso de sus militantes.

Pese a su renuncia, Genao afirmó que continuará defendiendo los ideales de Balaguer desde otros espacios y que mantendrá su compromiso con el servicio público.

El legislador no precisó si se incorporará a otra organización política.

Finalmente, expresó su deseo de que el PRSC recupere su rumbo y manifestó que conserva el respeto y el afecto hacia sus antiguos compañeros.

dh/am