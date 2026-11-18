SAN PEDRO DE MACORÍS.– El veterano jugador Robinson Canó entró al róster semanal de las Estrellas Orientales.

Está disponible para debutar en el actual campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), anunció el conjunto verde.

Para Canó, quien desarrolló una destacada carrera de Grandes Ligas, esta será su temporada número 16 en el béisbol dominicano, todas con la organización oriental. En tres de esas campañas no participó en la serie regular, sino que se incorporó durante la postemporada.

APORTE DE EXPERIENCIA Y LIDERAZGO

El vicepresidente de Operaciones de Béisbol de las Estrellas, Ángel Ovalles, destacó la importancia de contar nuevamente con el experimentado intermedista.

«Robinson nos aportará, una vez más, su liderazgo, su experiencia y la que todavía es su gran calidad como jugador», expresó Ovalles mediante un comunicado de prensa.

La organización no informó si Canó comenzará desempeñándose como bateador designado o si también tendrá participación defensiva en la segunda base.

REFUERZAN EL CUADRO INTERIOR

La llegada de Canó representa la segunda incorporación de un jugador del cuadro interior al conjunto durante esta semana. El domingo debutó el también jugador de Grandes Ligas Jorge Mateo, quien defendió la segunda base.

Las Estrellas cuentan, además, con José Tena, quien se ha desempeñado en la segunda y tercera base, mientras que el importado César Prieto se encuentra lesionado.

El conjunto también dispone de Marco Luciano, quien comenzó la temporada como segunda base titular y actualmente se desempeña como bateador designado y cuarto bate.

El estadounidense Aaron Schunk ha ocupado la posición de torpedero en los últimos encuentros y atraviesa una racha de seis partidos consecutivos conectando de hit.

Ovalles manifestó su satisfacción por la profundidad del equipo en las posiciones del cuadro interior, donde también cuentan con David Villar, Josh Lester y Euribiel Ángeles para defender la tercera base.

Las Estrellas esperan igualmente la incorporación de Rodolfo Castro, quien lleva varios días entrenando con el equipo y podría entrar próximamente en acción.

La integración de estas figuras fortalece las opciones del conjunto de San Pedro de Macorís en su lucha por avanzar a la postemporada del campeonato dominicano.

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