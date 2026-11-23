SANTO DOMINGO.- El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Roberto Rosario Márquez, refutó la versión del presidente Luis Abinader sobre el colapso del Seguro Nacional de Salud (SENASA) y aseguró que la explicación del mandatario solo busca “aliviar” la situación legal de los principales imputados del caso.

Sostuvo que lo ocurrido en SENASA no fue producto de fallas estructurales desde su fundación, sino de que en la gestión del presidente Abinader no se cumplieron las normas legales de administración y operación para proteger a la institución.

“No han protegido el dinero de la cobertura de salud a los pobres, empleados, familias, trabajadores, profesionales”, dijo.

EL CASO QUE DEJÓ SIN COBERTURA A MILES

El dirigente de la Fuerza del Pueblo afirmó que el caso, que involucra a sus principales autoridades por un alegado desfalco de miles de millones de pesos, dejó a la mayoría de los dominicanos sin cobertura de salud a nivel nacional.

Agregó que en SENASA siempre existieron controles de sus gastos y operaciones, y que el propio presidente Abinader reconoció las graves irregularidades administrativas y económicas en la institución cuando la Fuerza del Pueblo lo denunció.

RESPUESTA A ABINADER

Rosario Márquez se refirió a las declaraciones del presidente Abinader, quien dijo que SENASA “presentaba fallas estructurales en sus mecanismos de supervisión desde su fundación”, pero que en la actualidad el Gobierno había fortalecido los controles, con un Consejo y una Unidad de Auditoría Interna que anteriormente no existía.

Ante eso, recordó al mandatario que desde su creación SENASA tuvo todos sus mecanismos de controles administrativos y de supervisión, incluyendo los normales de todo el aparato de la administración pública.

A juicio del miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, con esas palabras “el primer mandatario de la Nación puso al desnudo las falencias y la falta de planificación con las que las actuales autoridades del PRM llegaron a ejercer la administración del Estado”.

Y añadió que “estos argumentos solo se pudieran entender en un escenario que procurara mejorar la situación legal de los imputados en el caso que se ventila en los tribunales”.

EL PROPÓSITO

Sostuvo que la argumentación del mandatario tuvo el propósito de justificar el manejo irregular de los fondos públicos administrados por funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en SENASA, a partir del 16 de agosto de 2020.

Precisó además que siempre existieron normas para evitar fallas estructurales en la administración de los recursos y que fueron aplicadas por los anteriores incumbentes de SENASA.

“Independientemente del crédito ético y moral que lo adornan, pues esto se evidencia en el hecho de que hasta el 16 de agosto de 2020, no hubo una sola acción que permitiera en estos momentos asemejarla al desfalco acontecido en el SENASA”, subrayó.

LAS NORMAS QUE CITÓ

Para ilustrar su posición, Rosario Márquez identificó las disposiciones constitucionales y leyes que, según dijo, instituyen un sistema de control desde la creación de estos programas sociales y de los entes públicos llamados a supervisar el gasto público, con la finalidad de evitar que en vez de favorecer a los más pobres, se desviara al bolsillo de quienes ostentaron cargos públicos durante estos seis años de gestión gubernamental.

Entre las normas que citó, incluyendo su ámbito de aplicación, mencionó las siguientes:

LEY 87-01 QUE CREA EL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

El artículo 148 establece que el Seguro Nacional de Salud (SNS) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) son entidades públicas, privadas o mixtas, descentralizadas, con patrimonio propio y personería jurídica, autorizadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales a asumir y administrar el riesgo de la provisión del Plan Básico de Salud a una determinada cantidad de beneficiarios, mediante un pago per cápita previamente establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social.

Sobre las ARS, destacó que el literal e) indica lo siguiente: rendir informes periódicos a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.

Según Rosario Márquez, esa disposición estableció el primer mecanismo de vigilancia al que estaba obligado SENASA, por lo que, según lo expuesto por el presidente de la República, en su gestión esto no se cumplió o el empoderamiento de quien ejercía la función estuvo por encima de esta obligación.

LEY 10-07 DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO

La Ley No. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, dispone en su artículo 1 que tiene por finalidad instituir el Sistema Nacional de Control Interno, su rectoría y componentes, establecer las atribuciones y facultades de la Contraloría General de la República, y regular el control interno de los fondos y recursos públicos.

Su artículo 2 establece que la ley rige para las instituciones descentralizadas y autónomas y para las instituciones públicas de la Seguridad Social.

Estas disposiciones, combinadas con el artículo 247 de la Constitución, constituyen, según Rosario Márquez, el segundo mecanismo de control que impide fallas estructurales en cualquier institución que reciba fondos públicos.

En el caso de SENASA, dijo, la competencia de la Contraloría General de la República es más que evidente, por la doble condición que establece la ley.

LEY 10-04 DE LA CÁMARA DE CUENTAS

Finalmente, citó la Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, modificada por la Ley 18-24.

La competencia de la Cámara de Cuentas nace del artículo 248 de la Constitución y, dentro de su competencia definida por la Ley 10-04, se establece que abarca a las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado y sus dependencias, y a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que recauden, reciban o administren, a cualquier título, recursos públicos.

La Ley núm. 18-24, promulgada por el presidente Luis Abinader, amplía el objetivo de la norma y establece que abarca a la Administración Pública Central, desconcentrada y organismos autónomos y descentralizados, sean estos financieros o no financieros, y a las empresas públicas de la seguridad social.

CONCLUSIÓN DE ROSARIO MÁRQUEZ

El doctor Rosario Márquez afirmó que al parecer el presidente de la República no estuvo bien informado por sus asesores sobre el tema.

Y observó que es comprensible el estado de frustración que debe generar este tema en la mente del presidente, ya que hay información disponible que permite comprobar que desde el año 1996 el Estado dominicano creó las bases institucionales para supervisar y garantizar un buen uso de los recursos públicos en instituciones como el Seguro Nacional de Salud.

“Lo sucedido en el SENASA en estos seis años, solo puede ser explicado por la indiferencia de los organismos del Estado, que, a partir del 2020, abandonaron su responsabilidad de control y fiscalización”, expresó el abogado y dirigente político en un documento remitido a los medios este fin de semana.

jt-am