Riña en cárcel de México deja unos 10 muertos y 16 heridos

Las autoridades informaron la noche de este jueves que detonaciones de armas de fuego les alertaron y motivaron el ingreso de agentes a la prisión.

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MÉXICO.– Al menos diez personas murieron y otras 16 resultaron heridas durante un enfrentamiento entre internos en el centro penitenciario de El Castillo, ubicado en Mazatlán, estado mexicano de Sinaloa, informó este jueves la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Entre las víctimas mortales figura un menor de edad que se encontraba de visita familiar dentro del recinto cuando se produjo el incidente, según las informaciones difundidas por las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que los 16 heridos fueron trasladados para recibir atención médica.

El diario mexicano El Universal informó que los lesionados salieron del penal en diez ambulancias escoltadas por fuerzas federales.

DESPLIEGUE DE FUERZAS DE SEGURIDAD

Las detonaciones de armas de fuego alertaron a las autoridades y motivaron el ingreso de agentes de la Policía Estatal Preventiva y de una unidad especializada de revisión de centros penitenciarios de la Guardia Nacional.

En las labores de vigilancia también participó un helicóptero de la Marina, que realizó sobrevuelos en la zona.

Las autoridades estatales aseguraron que el grupo interinstitucional desplegado logró controlar la situación y que el centro penitenciario permanece bajo vigilancia de las fuerzas del orden.

En los alrededores del recinto, efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad perimetral para prevenir nuevos incidentes.

Mientras tanto, familiares de los internos acudieron al lugar tras escuchar los disparos y reclamaron información a los custodios y directivos del centro, de acuerdo con el citado medio mexicano.

INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL ENFRENTAMIENTO

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa notificó lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado, que tendrá a su cargo las investigaciones para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar las posibles responsabilidades.

Asimismo, personal de trabajo social comenzó a contactar a los familiares de las personas fallecidas para comunicarles la información correspondiente.

Como medida preventiva, las visitas al centro penitenciario de El Castillo quedaron suspendidas hasta nueva orden.

Las autoridades señalaron que, pese a la gravedad del incidente, el resto de la población penitenciaria se encuentra en buen estado, mientras continúan las medidas de seguridad y las diligencias para establecer cómo se produjeron los hechos.

an/am