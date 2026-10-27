Ricardo De los Santos propone debate entre aspirantes PRM

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SANTO DOMINGO. El senador Ricardo de los Santos propuso organizar un debate de ideas entre los aspirantes presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), para que la militancia y la ciudadanía conozcan sus propuestas de cara a las elecciones de 2028.

Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, de la emisora Z101, el coordinador de campaña de Carolina Mejía consideró que el proceso interno debe centrarse en las propuestas y capacidades de los precandidatos, con respeto y sin confrontaciones.

Entre los dirigentes que aspiran a la candidatura presidencial mencionó a Carolina Mejía, David Collado, Wellington Arnaud, Guido Gómez Mazara, Raquel Peña y Tony Peña.

De los Santos sostuvo que el intercambio de ideas contribuiría a fortalecer la democracia interna y evitar divisiones en la organización oficialista.

Preferencias políticas

Al referirse al respaldo de funcionarios públicos a determinadas aspiraciones, señaló que las preferencias individuales de algunos dirigentes no implican necesariamente que el presidente Luis Abinader apoye a un candidato en particular.

Asimismo, exhortó a los servidores públicos a concentrarse en sus responsabilidades y evitar que las actividades políticas afecten el desempeño de sus funciones.

El legislador reiteró su apoyo a Mejía, a quien valoró por su experiencia en la administración municipal, su trayectoria partidaria y su cercanía con las bases del PRM. También destacó los trabajos de recuperación y remozamiento de parques, plazas y otros espacios públicos del Distrito Nacional.

De los Santos insistió en que la contienda interna debe desarrollarse con madurez y responsabilidad, priorizando la unidad partidaria. Añadió que el desempeño del Gobierno será determinante para las aspiraciones del PRM de mantenerse en el poder después de 2028.

dh/am