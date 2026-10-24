Ricardo de los Santos llama al diálogo y unidad en el PRM

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SANTO DOMINGO. — El presidente del Senado dominicano, Ricardo de los Santos, llamó a preservar la unidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM) mediante el diálogo y el respeto durante el proceso interno para elegir la candidatura presidencial.

De los Santos, coordinador nacional de la campaña de Carolina Mejía, explicó que ha procurado mantener una comunicación directa para abordar posibles conductas inapropiadas durante la competencia entre los aspirantes.

En una entrevista en el programa Matinal, el legislador advirtió que las diferencias políticas y las reacciones emocionales no deben derivar en enfrentamientos personales ni provocar divisiones en la organización oficialista.

“El partido no es de ninguno de los precandidatos, el partido es de todos los perremeístas, de todos los dominicanos”, afirmó.

El senador también destacó el posicionamiento de Mejía y aseguró que su proyecto político registra un crecimiento que calificó de sorprendente.

Consultado sobre la posibilidad de que el país elija a una mujer como presidenta, defendió la capacidad femenina para asumir responsabilidades de liderazgo y resaltó su desempeño en distintos ámbitos.

De los Santos insistió en que los dirigentes deben actuar con prudencia y responsabilidad para garantizar que la contienda interna no afecte la cohesión del PRM.

dh/am