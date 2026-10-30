Rey España reclama medidas para evitar se repita tragedia

Felipe VI de España durante una visita al Hospital Universitario de Toledo, acompañado de la reina Letizia,

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MADRID. – El rey Felipe VI de España reclamó que se adopten las medidas necesarias para evitar que se repita una tragedia ferroviaria como la ocurrida en Urda, provincia de Toledo, donde la colisión de dos trenes ha dejado al menos 69 personas fallecidas.

Durante una visita al Hospital Universitario de Toledo, acompañado de la reina Letizia, el monarca sostuvo que la investigación debe determinar cómo y por qué ocurrió el accidente, a fin de establecer las medidas preventivas correspondientes.

«Tendrán que estudiarse las medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder», expresó Felipe VI al referirse al siniestro.

Los Reyes visitaron a los heridos y expresaron su solidaridad con los familiares de las víctimas. El monarca también agradeció la labor de los equipos de emergencia, personal sanitario y demás trabajadores que participan en las labores de asistencia e investigación.

La tragedia de Urda se suma a otro grave accidente ferroviario ocurrido en enero de este año en Adamuz, Córdoba, que dejó 46 muertos.

sp-am