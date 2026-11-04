Retos del Presidente y demás jueces de la SCJ en 100 días

RETOS DEL PRESIDENTE Y DEMÁS JUECES DE LA SCJ EN 100 DIAS.

Con un nuevo presidente de la SCJ de carrera y lo demás magistrados en los primeros 100 días deberían enfocarse en los aspectos puntuales siguientes:

Desburocratizar el acceso a la justicia.

Eliminar que recurrente en revisión constitucional tenga que notificar por acto de alguacil dos veces al recurrido. SCJ impone notificar la sentencia primero (un invento supremo sin cobertura legal) y luego de esta notificación se debe interponer el recurso para ser notificado al recurrido, (esto tiene cobertura legal, art. 54 ley 137-11). Podría interponerse el recurso y se notifica junto con la sentencia. Con ello se hace una sola notificación. Se abarata el costo y se facilita el recurso con menos burocracia.

Eliminar el tiempo de entrega de la sentencia.

Las sentencias del Tribunal Superior Administrativo TSA su entrega presencial hace que el abogado dure al menos una hora para su entrega. Deberían ponerla o colgarla en línea y que se registre que parte la retiro y con ello queda formalmente notificada.

Desjudicializar los conflictos judiciales.

Activar mecanismo de solución alternativa a los procesos judiciales en toda la materia. Que se activen los mecanismos de conciliación compuestos por mediadores dirigidos por el Poder Judicial. estos espacios ya han sido creados por el PJ.

Abaratar la justicia. Es cara.

El orden jurídico por medio de leyes sectoriales y especiales establecen que son los tribunales quienes deben de notificar las sentencias a las partes. Si embargos los tribunales no cumplen ese mandato. quienes tienen que hacer esa tarea son los usuarios de la justicia por medio de alguaciles a quienes hay que pagar dichas notificaciones. Eso hace que la justicia sea cara.

Mejorar las condiciones de los servidores judiciales

Los empleados judiciales son mal pagados, hay que asignar un mejor salario. De igual forma nuestros jueces ganan en promedio menos de 5 mil dólares. La media en américa es de 5 a 7 mil dólares.

Crear tribunales de Primera Instancia

Actualmente no están habilitados los tribunales de Primera Instancia en materia Contencioso y Tributario Administrativo. A los usuarios se le priva de este grado que ordena la Constitución. Es una forma de violar el acceso a la justicia. hay que poner ejecución los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia.

Aumentar números de jueces.

La media de jueces a nivel mundial es de 20 a 30 por cada 100 mil habitantes. RD tienen 10 jueces por cada 100 mil. Esto acelera el deterioro físico y mentalmente de nuestros jueces. Y es causa de mora judicial.

Permitir el acceso a los jueces

Nuestros jueces no quieren hablar con las partes. Ni solo ni juntos. Permitir un dialogo juntos entre las partes es saludable para el proceso y puede evitar moras judiciales. Las partes pueden y deben ir juntas al despacho de los jueces o frente a ellos en plena audiencia, tal como se hace en el derecho comparado.

Jueces deben permitir un ejercicio de abogacía eficaz.

Tribunales ponen límites y cronómetros de tiempos a los abogados. Esta práctica lacera el derecho a ser oído y puede afectar una defensa eficaz de las partes. Deben dar un tiempo razonable y proporcional.

Tribunales deben priorizar más lo sustantivo que lo formal. Jueces deben ser menos pasivos.

La administración de justicia debe ser más informal que formalista o ritualista. La construcción de la verdad histórica del conflicto no debe sacrificarse en aras de que prevalezcan las formas. Jueces deben ser mas activos en la dirección de las audiencias. Deben actuar de oficio en materia constitucional y convencional.

Jueces deben ser muros de contención del poder

Tribunales deben ser verdaderos límites al poder de los demás poderes y de ellos mismo. También, les incumben ser verdaderos guardianes de garantías y derechos de las personas frentes a los particulares, cualquier poder estatal y privado.

jueces no deben buscar aplausos y admiración.

Los jueces están para aplicar el derecho y la justicia, aunque se parta el cielo. No deben buscar respeto, aplausos y encomios. Las decisiones de una gran parte de jueces esta mediatizada por lo que dirá el público y una forma de congraciarse con el poder político. Las decisiones de los tribunales son contra mayoritarias. Jueces no deben ser pro Estado. Deben ser pro derechos humanos. Su rol es limitar al poder estatal y poder privado.

Estas sugerencias están latentes en el Poder Judicial y los abogados en ejercicio la padecemos diarios. Es hora de hacer una justicia más amigable. Éxitos a la nueva Suprema Corte de Justicia.

sp-am