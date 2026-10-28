Retira autoproclamación como «verdadero presidente electo»

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MIAMI.- El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro dio marcha atrás a su decisión de autoproclamarse «verdadero presidente electo» de Brasil, tras perder las elecciones frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. El político eliminó la carta inicial de sus redes sociales y publicó una nueva versión en la que se presenta simplemente como «líder de Brasil».

Bolsonaro difundió el documento desde Estados Unidos, adonde llegó tras salir de Brasil, con el respaldo atribuido a los gobiernos de Javier Milei, en Argentina, y Donald Trump, en Washington. Desde territorio estadounidense, anunció su intención de encabezar la oposición brasileña desde el extranjero.

DENUNCIA SUPUESTO FRAUDE ELECTORAL

En la misiva, el dirigente cuestionó los resultados electorales, que calificó de fraudulentos según su interpretación, y advirtió que el Gobierno de Lula podría convertirse en «una dictadura». Sin embargo, no presentó en el documento pruebas que sustenten esas afirmaciones.

El político, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, enfrenta investigaciones penales en Brasil relacionadas con presunto lavado de dinero y supuesto fraude y manejo irregular de fondos, según la información difundida sobre el caso.

CITA A DIRIGENTES VENEZOLANOS COMO REFERENTES

En su carta, Flávio Bolsonaro mencionó a Juan Guaidó, Edmundo González y María Corina Machado como referentes de su lucha por la democracia y la libertad. La comparación forma parte de su estrategia para justificar su papel como dirigente opositor fuera de Brasil.

El senador también defendió su salida del país con una frase que resume su posición: «No huí de Brasil, me fui por Brasil».

«Salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo se merece, pues callado, encarcelado y censurado, como lo está mi papá, no podría ser ese líder», expresó.

Con la modificación del documento, Bolsonaro dejó de reivindicarse explícitamente como presidente electo y reforzó su propósito de asumir el liderazgo de la oposición brasileña desde Estados Unidos.