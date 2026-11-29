POR PLINIO DE OLEO

Respaldo sin reservas la posición firme, clara y patriótica de la Embajadora de los Estados Unidos de América, Hon. Leah F. Campos, frente a la provocación y actitud desafiante de varios funcionarios dominicanos que quieren jugar a dos bandas.

Lo digo claro y sin miedo: Aman los dólares, atacan y traicionan los intereses norteamericanos. Les gusta vivir en Miami, en New York, mandar a sus hijos a estudiar a Boston, comprar en New Jersey, recibir remesas cada 15 días, tener visa americana por 10 años, pero a la hora de defender los intereses estratégicos de EEUU en la región, se hacen los locos y se abrazan con los adversarios de EEUU.

Pido al Consejo Directivo de INDOTEL que corte esa tertulia y no justifique esa acción desafiante, designada y provocadora contra EEUU. No hay justificación técnica ni legal para dejar el 80% de la red 5G fuera de la regulación de seguridad. La embajadora tiene toda la razón: exigir solo un 20% es una burla a la seguridad nacional.

La ley debe aplicarse para todos, no a conveniencia. Si se exige tecnología segura y confiable, debe ser para el 100% de la red, no para un pedazo. Lo demás es abrirle la puerta por atrás a potencias extracontinentales.

Es de certidumbre que la tecnología de Vietnam es muy inferior a la tecnología de los Estados Unidos de América. EEUU es el país aliado histórico del pueblo dominicano. EEUU inventó el internet, el 5G real, la tecnología segura y confiable. Vietnam depende 100% de tecnología china para abaratar costos, como lo ha demostrado en Perú. Lo barato sale caro.

Una red 5G con tecnología de segunda, de alto riesgo, pone en peligro la seguridad nacional de RD y pone en peligro la seguridad nacional de EEUU en el Caribe. RD está a 90 minutos de Miami. Aquí está el Comando Sur. Aquí se juega la seguridad del hemisferio.

No olvidemos la política geográfica y los millones de dominicanos que viven en Norteamérica. Más de 2.5 millones de dominicanos viven en EEUU. Nuestra economía vive de las remesas que mandan esos dominicanos desde EEUU. Nuestro turismo vive de los americanos que vienen a Punta Cana, a Puerto Plata, a Samaná. ¿Cómo vamos a morder la mano que nos da de comer? Eso es ser desleal y mal agradecido.

RD es aliado estratégico de EEUU, no patio trasero de potencias extracontinentales. No somos colonia de nadie del otro lado del mundo que viene a instalar antenas baratas para espiar.

Desde Solidaridad Internacional Inc. USA/RD/Vzla y Caribbean International Solidarity Inc. New Hampshire, así como Latinos for Trump de Manchester, New Hampshire, lo decimos fuerte y claro: Seremos muy vigilantes y estaremos observando la conducta dual y «rara» de políticos y funcionarios dominicanos que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Que quieren el dinero de EEUU pero quieren hacer negocios con los enemigos de EEUU.

Que lo sepa el país: el pueblo dominicano está con EEUU.

*¡Viva la alianza histórica RD-USA! ¡Viva Trump! ¡Viva la Embajadora Leah F. Campos!*

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