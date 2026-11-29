POR PLINIO DE OLEO
Respaldo sin reservas la posición firme, clara y patriótica de la Embajadora de los Estados Unidos de América, Hon. Leah F. Campos, frente a la provocación y actitud desafiante de varios funcionarios dominicanos que quieren jugar a dos bandas.
Lo digo claro y sin miedo: Aman los dólares, atacan y traicionan los intereses norteamericanos. Les gusta vivir en Miami, en New York, mandar a sus hijos a estudiar a Boston, comprar en New Jersey, recibir remesas cada 15 días, tener visa americana por 10 años, pero a la hora de defender los intereses estratégicos de EEUU en la región, se hacen los locos y se abrazan con los adversarios de EEUU.
Pido al Consejo Directivo de INDOTEL que corte esa tertulia y no justifique esa acción desafiante, designada y provocadora contra EEUU. No hay justificación técnica ni legal para dejar el 80% de la red 5G fuera de la regulación de seguridad. La embajadora tiene toda la razón: exigir solo un 20% es una burla a la seguridad nacional.
La ley debe aplicarse para todos, no a conveniencia. Si se exige tecnología segura y confiable, debe ser para el 100% de la red, no para un pedazo. Lo demás es abrirle la puerta por atrás a potencias extracontinentales.
Es de certidumbre que la tecnología de Vietnam es muy inferior a la tecnología de los Estados Unidos de América. EEUU es el país aliado histórico del pueblo dominicano. EEUU inventó el internet, el 5G real, la tecnología segura y confiable. Vietnam depende 100% de tecnología china para abaratar costos, como lo ha demostrado en Perú. Lo barato sale caro.
Una red 5G con tecnología de segunda, de alto riesgo, pone en peligro la seguridad nacional de RD y pone en peligro la seguridad nacional de EEUU en el Caribe. RD está a 90 minutos de Miami. Aquí está el Comando Sur. Aquí se juega la seguridad del hemisferio.
No olvidemos la política geográfica y los millones de dominicanos que viven en Norteamérica. Más de 2.5 millones de dominicanos viven en EEUU. Nuestra economía vive de las remesas que mandan esos dominicanos desde EEUU. Nuestro turismo vive de los americanos que vienen a Punta Cana, a Puerto Plata, a Samaná. ¿Cómo vamos a morder la mano que nos da de comer? Eso es ser desleal y mal agradecido.
RD es aliado estratégico de EEUU, no patio trasero de potencias extracontinentales. No somos colonia de nadie del otro lado del mundo que viene a instalar antenas baratas para espiar.
Desde Solidaridad Internacional Inc. USA/RD/Vzla y Caribbean International Solidarity Inc. New Hampshire, así como Latinos for Trump de Manchester, New Hampshire, lo decimos fuerte y claro: Seremos muy vigilantes y estaremos observando la conducta dual y «rara» de políticos y funcionarios dominicanos que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Que quieren el dinero de EEUU pero quieren hacer negocios con los enemigos de EEUU.
Que lo sepa el país: el pueblo dominicano está con EEUU.
*¡Viva la alianza histórica RD-USA! ¡Viva Trump! ¡Viva la Embajadora Leah F. Campos!*
of-am
EXCELENTE ARTICU.LO, APOYEMOS A EEUU, GOD BLESS AMERICA 🇺🇲
EE.UU., dejo que INDOTEL AVANZARÁ PARA VER HASTA DONDE LLEGABA con este asunto de la telefónica VIETTEL La observación de la señora embajadora de EE.UU. es válida… La última palabra la tiene el presidente LUIS ABINADER, de seguir con este cancito, los días de Gómez Mazara estan contado en el gobierno. OLVIDENSE DE LA COMPETENCIA, EN DOMINICANA, NINGUNA EMPRESA NUEVA HA FAVORECIDO A LA POBLACION CON PRECIOS DE COMPETENCIA, ESO ES UN MITO!!
Laucayo ,entreguista del imperialismo que nos trata como sus exclavos,nos dan el trabajo que las americanos rechazan.
OSEA QUE LOS HAITIANOS SON LACAYOS NUESTROS PORQUE LES DAMOS EL TRABAJO QUE LOS DOMINICANOS RECHAZAN, JAJAJAJA JAJAJAJA
Que triste realidad la tuya,,PORQUE,, TU lo que esta HACIENDO es cobrando factura,, TAN SIMPLE como eso,,, en economía hay una ley,, OFERTA Y DEMANDA,, con ese estilo tu la conoce,, si tenemos más oferta tememos más CALIDAD,, lo que no hay en esta aldea,,(CALIDAD) Es penoso que tu no conoca el origen de la cosa,, sea la triste realidad de personaje que no conocen el origen de la coza.
GRAN VAINA …QUIEN ERES TU?
Excelente, quieren que EEUU se fuña, para que el diablo acabe con más de 2 millones de dominicanos que viven allá y que mantienen a más de 2 millones de los que viven aquí. Entonces, buenos estupidos?. Lo habrán pensados. EEUU que siga siendo lo MÁXIMO EN EL MUNDO, a nosotros SIEMPRE, SIEMPRE NOS IRÁ MUCHO MEJOR. HE DICHO.
no se puede ser mas arrastrado y lame traseros que este….ser seguramente le estaran pagando y todo
Bien dicho!!.
Lambon de pacotilla,pedro Santana debio de fusilarte pelagustan