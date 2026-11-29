SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, entregaron este sábado el remozamiento del Monumento a los Héroes de la Restauración, tras una inversión de RD$144.5 millones.

La intervención, ejecutada por el Ministerio de Turismo junto a instituciones públicas y empresas privadas, permitió recuperar los espacios históricos, culturales y museográficos de este emblemático símbolo de Santiago.

Collado destacó que la obra contribuirá a fortalecer el atractivo turístico de la ciudad y preservar uno de los principales referentes de la identidad nacional.

El proyecto incluyó la restauración de columnas interiores, revestimientos de mármol, escaleras y 112 peldaños de la fachada oeste. También se renovaron los cinco niveles museográficos, se mejoró el acceso al mirador y se instaló un sistema de iluminación exterior.

El recorrido incorpora exposiciones sobre la historia del Monumento y la Guerra de la Restauración, una proyección audiovisual, la Biblioteca Pedro Francisco Bonó, una galería de arte y los murales del artista José Vela Zanetti.

Además, se habilitaron servicios para visitantes en el paso a desnivel de la avenida Francia, con baños públicos y una oficina de atención turística.

Del monto total, el Ministerio de Turismo aportó RD$99.7 millones. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, el Banco BHD, Procigar, la Vicepresidencia de la República y otras entidades también contribuyeron al proyecto.

Durante el acto estuvieron presentes la vicepresidenta Raquel Peña; los ministros Eduardo Estrella y Roberto Ángel Salcedo; el senador Daniel Rivera; la gobernadora Rosa Santos y el alcalde Ulises Rodríguez, entre otras autoridades.

Con esta intervención, el Monumento recupera sus espacios y refuerza su papel como referente histórico, cultural y turístico de Santiago.