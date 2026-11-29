LA HABANA 29 Nov.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a las sanciones contra Cuba tras visitar el país y comprobar de primera mano las dificultades a las que se enfrenta su sistema sanitario.

«Acabo de regresar de Cuba, entristecido por lo que he visto·, ha expresado este domingo en una publicación en redes sociales en la que ha descrito los hospitales cubanos como lugares llenos de «pequeñas manos que sostienen grandes esperanzas», destacando la entrega de los profesionales sanitarios.

En este contexto, el responsable de la OMS ha subrayado que «los niños nunca deberían pagar por las disputas políticas» y ha apelado directamente a Washington para que intervenga: «Insto a Estados Unidos a levantar las sanciones, por su bien», ha agregado.

VISITA CENTROS MEDICOS Y HOSPITALES INFANTILES

Durante su estancia en la isla, Tedros ha visitado distintos centros médicos, incluidos hospitales infantiles, donde ha experimentado en primera persona las consecuencias de las restricciones estadounidenses.

El personal sanitario le ha trasladado que las limitaciones en el suministro de combustible están comprometiendo el abastecimiento eléctrico de las instalaciones. A esta situación se suma la falta de repuestos para equipos de diálisis y tomografía informatizados, así como la escasez de jeringuillas, medicamentos y material para curas, entre ellos vendajes.

Las restricciones económicas contra Cuba se han intensificado durante la presidencia de Donald Trump, cuya Administración ha aumentado la presión política y económica sobre el país con el objetivo de provocar la caída de su Gobierno. Trump ha llegado a plantear incluso la posibilidad de, llegado el caso, lanzar «una breve operación militar» para hacerse con el control de la isla y forzar un cambio de autoridades al estilo venezolano.

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