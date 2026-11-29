MIAMI, Florida.- Las tormentas, nevadas y bajas temperaturas continuaban afectando este viernes a distintas regiones de Estados Unidos, luego del Día de Acción de Gracias, con miles de vuelos retrasados o cancelados y cerca de 450,000 usuarios sin servicio eléctrico.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó sobre una amplia tormenta que avanzaba por el noreste del país, con ventiscas, inundaciones costeras y lluvia engelante en Maine, además de nevadas en el valle de Tennessee y los montes Apalaches.

El organismo advirtió que las condiciones meteorológicas podrían dificultar los desplazamientos y generar situaciones peligrosas para los conductores.

NIEVE, VIENTOS Y FRÍO EXTREMO

El reporte meteorológico también pronosticó una sucesión de tormentas en la costa oeste, particularmente en California y Washington, con lluvias generalizadas, nevadas en zonas montañosas, fuertes ráfagas de viento, inundaciones costeras y oleaje elevado hasta la próxima semana.

En Misuri, uno de los estados más afectados, se reportaron acumulaciones de nieve de hasta 15 pulgadas (38 centímetros), mientras que en la costa este se registraron vientos de hasta 25 millas por hora (40 kilómetros por hora).

Las bajas temperaturas también alcanzaron el sur del país, donde se emitieron avisos de congelamiento para Alabama, Georgia, Luisiana, Misisipi y Carolina del Sur, con temperaturas inferiores a cero grados centígrados.

MILES DE VUELOS AFECTADOS

Las condiciones meteorológicas provocaron alteraciones en el transporte aéreo. Según FlightAware, hasta las 2:30 de la tarde, hora del este, se habían cancelado 135 vuelos con origen o destino en Estados Unidos, mientras que cerca de 2,200 registraban retrasos.

El aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York encabezaba la lista de terminales con más cancelaciones, con 10 vuelos afectados, seguido por el Logan de Boston, con ocho, y el aeropuerto Dulles de Washington D. C., con cinco.

Aunque las cancelaciones disminuyeron respecto al jueves, cuando rondaron las 400, los retrasos continuaban afectando a miles de pasajeros.

CERCA DE 450,000 USUARIOS SIN ELECTRICIDAD

Por otra parte, alrededor de 448,550 usuarios permanecían sin suministro eléctrico, de acuerdo con el portal PowerOutage.

Pensilvania encabezaba la lista de estados con más afectados, con 109,690 usuarios sin servicio, seguido de Nueva Jersey, con 68,721; Misuri, con 66,220; Maryland, con 54,799, y Virginia, con 49,178.

Las autoridades meteorológicas mantienen las advertencias ante la persistencia de las condiciones adversas en distintas zonas del territorio estadounidense.

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