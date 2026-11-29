KIEV 29 Nov.- Al menos una mujer ha fallecido y cuatro personas más, entre ellas un niño, han resultado heridas como consecuencia de un ataque ruso perpetrado durante la madrugada de este domingo contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia, según ha informado la Administración Militar regional.

«El enemigo atacó Zaporiyia», ha señalado la administración regional en un comunicado compartido en Telegram, en el que ha confirmado un balance inicial de dos heridos, al tiempo que ha indicado que los equipos desplegados sobre el terreno continúan investigando el alcance de los daños. Poco después, en un segundo mensaje, ha elevado el número de heridos a cuatro.

El menor ha tenido que ser rescatado de entre los escombros tras el impacto por los efectivos de emergencia que se encuentran evaluando las consecuencias del bombardeo.

El ataque ha destruido asimismo una vivienda particular y ha provocado daños en varios edificios residenciales de varias plantas, así como en las instalaciones de dos centros educativos.

Peviamente, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, había denunciado la muerte de otra mujer ha muerto durante una nueva oleada de ataques masivos rusos contra la capital ucraniana, donde además han resultado heridas cuatro personas, incluido un niño de cinco años que ha tenido que ser hospitalizado.

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