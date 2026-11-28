SANTO DOMINGO– El presidente Luis Abinader anunció este sábado la reconstrucción y entrega de 100 viviendas amuebladas a militares pensionados que viven en condiciones de vulnerabilidad, como parte de un programa de reconocimiento a sus años de servicio a la patria.

El anuncio fue hecho por el Mandatario durante un almuerzo con veteranos y pensionados de las Fuerzas Armadas, en el que también entregó cuatro viviendas remozadas y amuebladas a familias de militares retirados.

Informó que el proceso comenzará seleccionando los beneficiarios y que las casas les serán rehabilitadas o reconstruidas y entregadas equipadas durante 2027, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones.

BONOS Y DESEMBOLSOS

Durante la actividad, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, anunció la entrega de dos bonos navideños: uno de RD$5,000 para 32,565 pensionados y otro de RD$1,500 como aporte adicional.

Informó que este lunes 30 de noviembre comenzará el desembolso de RD$500 millones a militares retirados desde el primero de marzo de 2026. A esta partida se sumarán RD$33 millones destinados a cubrir retroactivos pendientes.

Fernández Onofre también destacó el remozamiento integral del Hogar de Adultos Mayores de las Fuerzas Armadas, que contará con habitaciones climatizadas, gimnasio para terapias, comedor y otras instalaciones para mejorar la atención de los veteranos.

Abinader reiteró el compromiso del Gobierno con el bienestar de los militares retirados y destacó las medidas de protección social implementadas durante su gestión.

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