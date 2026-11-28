SANTO DOMINGO – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informó que los precios de los combustibles esenciales (gasolinas premium y regular, gasoil regular y óptimo, gas licuado de petróleo y gas natural) se mantendrán sin variación durante la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre.

Sin embargo, bajarán los del avtur, el kerosene, el fuel oíl #6 y el fuel oíl #1.

La decisión de mantener «congelados» los precios de los seis citados forma parte del congelamiento dispuesto por el Gobierno hasta el día 7 de enero del 2027 “siempre que el subsidio semanal requerido para no transferir el total de los precios internacionales no supere los RD$1,500 millones”.

Los precios que rigen desde esté sábado son los siguientes:

Gasolina Premium, RD$362.10 por galón-mantiene precio.

Gasolina Regular, RD$317.50 por galón-mantiene precio.

Gasoil Regular, RD$270.80 por galón-mantiene precio.

Gasoil Óptimo, RD$322.10 por galón-mantiene precio.

Gas Licuado de Petróleo (GLP), RD$135.20 por galón-mantiene precio.

Gas Natural, RD$43.97 por m3-mantiene su precio.

Avtur, RD$275.93 por galón-baja a RD$27.73.

Kerosene, RD$312.90 por galón-baja a RD$29.60.

Fuel Oíl #6, RD$162.72 por galón-baja a RD$4.15.

Fuel Oíl 1%S, RD$202.24 por galón-baja a RD$5.54.

PETRÓLEO DE TEXAS REPUNTÓ

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dice, en un documento remitido a ALMOMENTO.NET, que esta semana continuaron los ataques a refinerías en el Medio Oriente, vinculados al conflicto entre Arabia Saudí y los hutíes de Yemen.

Explicó que los mismos generaron tensiones en los precios del petróleo intermedio de Texas, el cual repuntó hasta los 84,91 dólares por barril e impactó los precios de los productos derivados, en especial las gasolinas y el gasoil.

SUBSIDIO DE RD$402.4 MM

Para mantener los combustibles congelados durante esta semana el Gobierno destinó RD$402.4 millones. En lo que va de año ha erogado por este concepto RD$46,145 millones.

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