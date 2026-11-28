SANTO DOMINGO – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informó que los precios de los combustibles esenciales (gasolinas premium y regular, gasoil regular y óptimo, gas licuado de petróleo y gas natural) se mantendrán sin variación durante la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre.
Sin embargo, bajarán los del avtur, el kerosene, el fuel oíl #6 y el fuel oíl #1.
La decisión de mantener «congelados» los precios de los seis citados forma parte del congelamiento dispuesto por el Gobierno hasta el día 7 de enero del 2027 “siempre que el subsidio semanal requerido para no transferir el total de los precios internacionales no supere los RD$1,500 millones”.
Los precios que rigen desde esté sábado son los siguientes:
Gasolina Premium, RD$362.10 por galón-mantiene precio.
Gasolina Regular, RD$317.50 por galón-mantiene precio.
Gasoil Regular, RD$270.80 por galón-mantiene precio.
Gasoil Óptimo, RD$322.10 por galón-mantiene precio.
Gas Licuado de Petróleo (GLP), RD$135.20 por galón-mantiene precio.
Gas Natural, RD$43.97 por m3-mantiene su precio.
Avtur, RD$275.93 por galón-baja a RD$27.73.
Kerosene, RD$312.90 por galón-baja a RD$29.60.
Fuel Oíl #6, RD$162.72 por galón-baja a RD$4.15.
Fuel Oíl 1%S, RD$202.24 por galón-baja a RD$5.54.
PETRÓLEO DE TEXAS REPUNTÓ
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dice, en un documento remitido a ALMOMENTO.NET, que esta semana continuaron los ataques a refinerías en el Medio Oriente, vinculados al conflicto entre Arabia Saudí y los hutíes de Yemen.
Explicó que los mismos generaron tensiones en los precios del petróleo intermedio de Texas, el cual repuntó hasta los 84,91 dólares por barril e impactó los precios de los productos derivados, en especial las gasolinas y el gasoil.
SUBSIDIO DE RD$402.4 MM
Para mantener los combustibles congelados durante esta semana el Gobierno destinó RD$402.4 millones. En lo que va de año ha erogado por este concepto RD$46,145 millones.
sp-am
y no dizque… estaban frizados… hasta el proximo enero/27!… si estan frizados… hasta enero… semanalmente, no… hay que estar… con tal alharacas… de cambios de precios… y oye eso, por… la abundante oferta… los precios del petroleo… por barrial del… que se cotiza en texas… esta bajando!… y entonces, que habra’ que’ hacer?… ‘Comillas’, ven a ver… como son las cosas… con tu ‘Cambio’… donde, TODOS, es… maravilla!.
diablo, ‘Comillas’… y si no tuvieras… ‘jalandote una… botella o pension especial… que seria tu vida… en este instante… porque, en ella… nunca has bajado… el lomo, si no es… parasitando el partido… del cual busca… que llegue al poder… para seguir… mamandole la teta… al erario…
…»Cuuuuuuaaaaaaaaatroooooooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos» !!!…
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Pero poco me encuentro que el presidente dio como subsidio, debió decir que fueron mas y lo envío a panamá a guardar junto con lo que ya tiene y todos los préstamos en dólares que a tomado
Aqui en NY los precios de la gasolina han bajado como hacia un tiempo no se veian.
y mucho, principalmente… en n. j… que siempre… el precio es mucho mas… barato que en n.y… y ahi, si no, ahora mismo… comparan los precios… en r. d. con e. u… comprendes!…