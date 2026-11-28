SAN CRISTÓBAL.- El presidente Luis Abinader anunció este sábado que las iniciativas del Gabinete de la Familia serán extendidas a todas las provincias y municipios del país, como parte de una estrategia dirigida a fortalecer los hogares dominicanos y promover la integración familiar.

El mandatario hizo el anuncio durante la tercera edición del programa «Estamos en Familia», celebrada en el Instituto Preparatorio de Menores de San Cristóbal, con motivo del Día Nacional de la Familia.

ENCUENTROS MENSUALES EN LAS PROVINCIAS

Abinader instruyó al coordinador general del organismo, Milcíades Franjul, a intensificar las campañas de concienciación y organizar encuentros mensuales en diferentes provincias, en los que aseguró que participará personalmente.

«Sin una familia fuerte, no va a haber un país fuerte; sin familias organizadas no va a haber un país organizado», expresó el gobernante al resaltar la importancia del núcleo familiar en la educación, formación y desarrollo de los ciudadanos.

Asimismo, exhortó a la población a aprovechar las festividades navideñas para compartir con sus familiares, superar diferencias y fortalecer los vínculos afectivos.

ASISTENCIA A COMUNIDADES

De su lado, Milcíades Franjul informó que la jornada reunió a más de 60 instituciones que ofrecieron servicios de asistencia social, orientación y actividades deportivas y recreativas a residentes de distintas comunidades de San Cristóbal.

Indicó que también se realizaron entregas de alimentos, evaluaciones de viviendas que necesitan reparaciones y trabajos de acondicionamiento de instalaciones deportivas.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para ampliar los programas de acompañamiento social y promover la integración de las familias en todo el territorio nacional.

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