HAMBURGO, Alemania.- Argentina sufrió este sábado un revés judicial ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó su solicitud de medidas provisionales para detener los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas, cuya soberanía reclama frente al Reino Unido.

La corte, con sede en Hamburgo, Alemania, rechazó las cuatro medidas solicitadas por Buenos Aires con una votación de 18 contra tres, al considerar que las disposiciones invocadas no ofrecían, a primera vista, una base suficiente para establecer la jurisdicción del tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, explicó que atender la petición argentina implicaría pronunciarse sobre cuestiones de soberanía territorial de las Malvinas, también conocidas como Falkland Islands por el Reino Unido, un asunto que queda fuera del ámbito de aplicación de dicha convención.

ARGENTINA PROMETE CONTINUAR LA DISPUTA

El Gobierno del presidente Javier Milei manifestó que respeta la decisión, pero advirtió que continuará defendiendo sus reclamaciones por las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas.

«Esta decisión no es la última palabra», expresó el Ejecutivo argentino, que reiteró que ninguna acción unilateral británica puede extinguir sus derechos soberanos sobre el archipiélago.

Por su parte, el canciller argentino, Pablo Quirno, acusó al Reino Unido de realizar una interpretación sesgada de la decisión judicial y sostuvo que el tribunal dejó constancia de la existencia de una disputa de soberanía todavía no resuelta.

REINO UNIDO CELEBRA EL FALLO

El Gobierno británico celebró la decisión y calificó de fracaso el intento argentino de detener las actividades petroleras.

El ministro de Exteriores, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, instaron a Buenos Aires a respetar el derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro y a poner fin a la presión económica ejercida contra el territorio.

Londres reiteró que considera indiscutible su soberanía sobre las Malvinas y las zonas marítimas circundantes. También recordó que en el referéndum de 2013 el 99.8 % de los votantes respaldó mantener el territorio bajo soberanía británica.

EL PROYECTO PETROLERO SEA LION

La controversia judicial surgió después de que Argentina solicitara en octubre medidas urgentes para impedir el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, que será ejecutado por la compañía israelí Navitas, con una participación del 65 %, y la británica Rockhopper, con el 35 % restante.

El proyecto contempla iniciar las perforaciones a finales de marzo de 2027 y comenzar la extracción de hidrocarburos en 2028.

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