SANTO DOMINGO.- Los Gigantes del Cibao, las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este consiguieron victorias este sábado en la jornada del campeonato de béisbol otoño-invernal dominicano 2026-2027, en una cartelera de tres partidos que movió la lucha por las posiciones clasificatorias.

Los Gigantes derrotaron 6 carreras por 1 a los Tigres del Licey en el estadio Julián Javier, apoyados en una sólida actuación monticular de Wily Peralta, quien se acreditó la victoria. Albert Abreu cargó con la derrota.

ÁGUILAS SUPERAN AL ESCOGIDO

En el estadio Quisqueya Juan Marichal, las Águilas Cibaeñas vencieron 4-2 a los Leones del Escogido. Joan Adón obtuvo el triunfo, Stephen Nogosek sufrió el revés y Jonathan Aro consiguió el salvamento.

TOROS GANAN POR LA MÍNIMA

En el estadio Francisco Micheli, los Toros del Este se impusieron 3-2 a las Estrellas Orientales, en un cerrado encuentro. Steven Moya Romano fue el lanzador ganador, mientras que José Rosario resultó derrotado. Yairo Muñoz Ramírez se acreditó el salvamento.

ESTRELLAS Y LICEY EMPATES EMN PRIMER LUGAR

Tras los resultados del sábado, las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey continúan empatados en el primer lugar con 19-14, seguidos por los Leones del Escogido (18-15) y los Gigantes del Cibao (17-16).

En las últimas posiciones figuran las Águilas Cibaeñas, con 13-20, y los Toros del Este, con 12-20.

La temporada regular continúa este domingo con los enfrentamientos entre Toros y Águilas, Gigantes y Estrellas, y Tigres del Licey frente a los Leones del Escogido.

POSICIONES SERIE REGULAR

EQUIPO J G P PCT DIF 33 19 14 .576 – 33 19 14 .576 – 33 18 15 .545 1 33 17 16 .515 2 33 13 20 .394 6 33 13 20 .394 6

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