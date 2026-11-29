La declaración final emitida por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el martes pasado, al término de la misión de consulta del Artículo IV de 2026 sobre la República Dominicana, contiene una serie de señalamientos que merecen la mayor atención.

Uno de los más trascendentes, y posiblemente de los que menos atención reciben en el debate público, se refiere al agotamiento del dividendo demográfico. La misión del FMI advierte que, a medida que se desvanecen los factores demográficos favorables, resulta esencial revitalizar las reformas estructurales para sostener las elevadas tasas históricas de crecimiento potencial que ha exhibido el país.

Durante décadas, la República Dominicana se benefició de una estructura demográfica favorable, caracterizada por la expansión de la población en edad de trabajar. Sin embargo, esa realidad está cambiando. El país ha entrado en una etapa de desaceleración del crecimiento demográfico que incide directamente en la expansión de la población en edad laboral.

Ante este nuevo escenario, la República Dominicana tendrá que compensar esa tendencia mediante cuatro vías: 1) una mayor participación de la población en el mercado laboral, particularmente de las mujeres; 2) una reducción del desempleo y el subempleo; 3) una mayor productividad de los trabajadores; y 4) una mayor incorporación de capital, tecnología e innovación a los procesos productivos.

Un segundo señalamiento que merece especial atención es la necesidad de impulsar la productividad. Para comprender las razones de esta preocupación, conviene tener presente que, según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de noviembre de 2025, la productividad laboral por hora trabajada, medida en dólares internacionales constantes de 2021, en paridad de poder adquisitivo, alcanzó 43.35 dólares en Panamá, 34.39 en Chile, 29.06 en Costa Rica y 26.81 en la República Dominicana.

Esto significa que la productividad panameña supera la dominicana en un 61.7 %, la chilena en un 28.3 % y la costarricense en un 8.4 %. Estas diferencias revelan que el dinamismo del PIB no necesariamente se traduce en niveles equivalentes de productividad laboral.

Preocupante

Más preocupante aún es que, mientras en el período 2015-2019 la productividad laboral por hora trabajada en la República Dominicana creció a una tasa promedio anual del 3.3 %, en el período 2021-2025 apenas lo hizo a una tasa del 0.7 %.

Otro señalamiento importante del FMI se refiere a la necesidad de reducir la informalidad laboral. No se trata de un asunto secundario, si se considera que alrededor del 54 % de los trabajadores dominicanos se encuentra en condiciones de informalidad.

Una economía con semejante nivel de informalidad enfrenta importantes limitaciones en materia de productividad, incorporación tecnológica, acceso al financiamiento, capacitación laboral, recaudación tributaria y protección social.

Sin embargo, la formalización no puede lograrse simplemente mediante mayores controles administrativos o tributarios. Requiere elevar la productividad de las pequeñas empresas, facilitar su acceso al crédito, simplificar las regulaciones y reducir los obstáculos económicos a la contratación formal.

Conviene reconocer, además, que la informalidad es tanto una causa como una consecuencia de la baja productividad.

La misión del FMI también insiste en crear espacio fiscal para las inversiones prioritarias, mejorar la infraestructura física y digital, fortalecer el capital humano y elevar la eficiencia del gasto público. Este planteamiento adquiere especial relevancia cuando se examinan las cifras fiscales. En 2019, el gasto corriente representó el 14.1 % del PIB, mientras que en 2025 alcanzó el 16.5 %. Las transferencias al sector eléctrico pasaron del 0.6 % al 1.4 % del PIB en ese mismo período.

Todo ello ocurre en un contexto de escasos recursos destinados a la inversión pública. Esta situación, combinada con la expansión del gasto corriente, limita la capacidad del Estado para contribuir al crecimiento potencial de la economía.

A mi juicio, el documento del FMI constituye una invitación a abrir una discusión nacional sobre el modelo de desarrollo que necesita la República Dominicana para las próximas dos décadas. No se trata únicamente de discutir una reforma tributaria, laboral o eléctrica de manera aislada, sino de articularlas dentro de una estrategia coherente de transformación productiva.