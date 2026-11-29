SANTO DOMINGO.- La publicación Factor de Éxito reconoció a 25 empresas dominicanas por sus iniciativas en materia ambiental, social y de gobernanza, durante la edición 2026 del Reconocimiento Empresas Factor de Éxito en Sostenibilidad.

Metaldom encabezó la clasificación, seguida de Tropicalia, Grupo Puntacana, Banco Popular Dominicano y Cervecería Nacional Dominicana. Las cinco organizaciones recibieron el Sello de Excelencia Factor de Éxito en Sostenibilidad Oro.

La selección se realizó mediante un proceso de evaluación que combinó la valoración editorial de Factor de Éxito (30 %), el análisis de un jurado especializado (40 %) y la evaluación de la audiencia (30 %).

METALDOM ENCABEZA LA CLASIFICACIÓN

Metaldom obtuvo el primer lugar con una puntuación de 84.55 sobre 100, por su iniciativa de economía circular, consistente en una Declaración Ambiental de Producto para varilla corrugada con un 18 % de material reciclado.

Tropicalia ocupó la segunda posición, con 75.93 puntos, por sus iniciativas de gobernanza y transparencia, mientras que Grupo Puntacana alcanzó el tercer puesto, con 75.34 puntos, por un proyecto de gestión de residuos y circularidad desarrollado a través de su fundación.

El Banco Popular Dominicano quedó en cuarto lugar, con 75.05 puntos, por su estrategia de clima y energía, que incluye la descarbonización de sus operaciones, generación de energía renovable y financiamiento sostenible.

Cervecería Nacional Dominicana completó los cinco primeros puestos con 74.85 puntos, gracias a su programa «Emprendedores: Dueños de su Futuro», dirigido a fortalecer las capacidades de colmaderos y pequeños comerciantes mediante capacitación, mentorías y acompañamiento.

EVALUACIÓN Y SELLOS DE EXCELENCIA

El proceso de selección tomó en cuenta siete áreas: clima y energía; agua; residuos y circularidad; cadena de suministro responsable; talento, salud y seguridad; impacto en la comunidad; y gobernanza y transparencia.

El jurado estuvo integrado por Rosa Rijo, Guillem Martí, Vielka Guzmán y Ariel Espejo Combes, especialistas en sostenibilidad, estrategia empresarial, gestión ambiental, finanzas sostenibles y comunicación institucional.

Factor de Éxito distribuyó los sellos de excelencia de acuerdo con la posición alcanzada por las empresas: Oro para los primeros cinco lugares, Plata para las posiciones del sexto al decimoquinto y Bronce para las ubicadas entre el puesto 16 y el 25.

Con esta iniciativa, la publicación busca destacar las prácticas empresariales responsables, promover el intercambio de experiencias e incentivar acciones que contribuyan al desarrollo sostenible y generen valor para la sociedad y los distintos grupos de interés.

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