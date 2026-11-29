MAO.– El coordinador nacional del proyecto Raquel 28, Adolfo Pérez, encabezó este sábado la juramentación de dirigentes en la provincia Valverde, como parte de los esfuerzos para fortalecer la estructura política que promueve el liderazgo de la vicepresidenta Raquel Peña.

La actividad reunió a representantes de distintos municipios y distritos municipales, quienes formalizaron su integración a esta iniciativa vinculada al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante el encuentro, Pérez destacó la participación mayoritaria de mujeres y llamó a mantener la unidad partidaria para dar continuidad a la gestión del presidente Luis Abinader más allá del 16 de agosto de 2028.

“Las encuestas no votan en las primarias. Votan los dirigentes y militantes que trabajan, se comprometen y construyen las mayorías”, expresó.

El dirigente afirmó que Raquel Peña representa una propuesta de integración dentro del PRM y sostuvo que el proyecto busca sumar a los diferentes sectores de esa organización política.

En la actividad participaron Mabel Jiménez, coordinadora provincial de Raquel 28 en Valverde; Andrea Difó, coordinadora nacional de la Mujer, y Elvin Duarte, coordinador operativo, junto a otros representantes del partido.

dh/am