SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El presidente Luis Abinader, el alcalde Ulises Rodríguez y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron la noche del viernes el encendido de «Encantus: la tradición de la Navidad», una propuesta artística que reúne a cientos de familias durante las festividades en Santiago.

Durante el acto, Rodríguez destacó que el espacio busca promover la convivencia familiar y mantener vivas las tradiciones navideñas mediante actividades culturales y recreativas.

ANUNCIO DE PROGRAMA

El alcalde anunció un programa que incluirá música, espectáculos y sorpresas para residentes y visitantes. También expresó su deseo de que niños, padres y abuelos compartan experiencias y creen recuerdos durante la temporada.

Por su parte, Abinader elogió la calidad artística y de producción del montaje, así como la participación del talento local.

«Valió la pena venir para ver este excelente espectáculo», manifestó el mandatario, quien consideró que la producción debe convertirse en una tradición navideña de la ciudad.

La vicepresidenta Raquel Peña resaltó que estas celebraciones contribuyen a fortalecer los vínculos familiares y la hermandad entre los ciudadanos.

Asimismo, agradeció al alcalde por impulsar una iniciativa cuyo mensaje, afirmó, trasciende las luces y los regalos y pone en el centro el nacimiento de Jesús.

Con el encendido de Encantus, la Alcaldía de Santiago dio inicio a su programación navideña, con una propuesta dirigida a fortalecer la integración comunitaria y ofrecer espacios de recreación durante las fiestas.

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