LA HABANA.- Cuba y Rusia firmaron un memorando de entendimiento para ampliar la producción automotriz en territorio cubano mediante el ensamblaje de vehículos todoterreno de la marca UAZ, automóviles eléctricos y modelos de pasajeros de bajo costo, informaron este sábado medios estatales.

El acuerdo fue suscrito por representantes de la empresa rusa ECHO-EXPORT y la compañía cubana EISA, y contempla la creación de una asociación económica para desarrollar la actividad industrial y garantizar servicios de mantenimiento y atención posventa.

La iniciativa también incluye el suministro de piezas de repuesto, equipos y herramientas para talleres, así como la transferencia de conocimientos y tecnologías entre ambas empresas.

ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN RUSA EN CUBA

El memorando fue firmado en el marco de la 42.ª Feria Internacional de La Habana (Fihav), celebrada esta semana en formato virtual, durante la cual se anunciaron proyectos de inversión por unos 2,000 millones de dólares.

Sin embargo, el proyecto automotriz enfrenta dificultades debido a la crisis energética que atraviesa Cuba. En marzo de 2026, el fabricante ruso anunció la suspensión de la producción de los modelos Patriot y Pickup en la isla por las limitaciones en el suministro eléctrico.

La planta de ensamblaje, instalada en las dependencias de EISA, comenzó sus operaciones en abril de 2025, con una capacidad proyectada de hasta 500 vehículos anuales utilizando componentes procedentes de Rusia.

No obstante, las dificultades energéticas impidieron alcanzar ese objetivo y solo se ensamblaron varias decenas de todoterrenos, según informaciones oficiales citadas por el diario estatal Cubadebate.

COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE MOSCÚ Y LA HABANA

Cuba y Rusia mantienen una histórica relación de cooperación desde la época soviética, que ambas naciones buscan fortalecer mediante nuevos acuerdos comerciales y proyectos de inversión.

Durante un foro empresarial celebrado este mes en Moscú, el viceprimer ministro ruso, Dmitri Chernishenko, informó que el intercambio comercial entre ambos países aumentó aproximadamente un tercio entre enero y agosto de 2026.

En marzo pasado, Rusia también envió a Cuba el petrolero Anatoli Kolodkin, con 100,000 toneladas de crudo, en medio de la grave crisis energética y las restricciones al suministro de combustible que enfrenta la isla.

El nuevo acuerdo automotriz representa otro intento de ampliar la cooperación industrial bilateral y diversificar la producción de vehículos en Cuba, aunque su desarrollo dependerá de la capacidad de superar las limitaciones energéticas y garantizar el suministro de componentes.

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