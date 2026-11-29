SANTO DOMINGO. El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón celebró su segundo aniversario con un fin de semana de puertas abiertas, tras recibir 120,258 visitantes desde su inauguración en noviembre de 2024.

La iniciativa del Banco Popular Dominicano registró más de 50,600 visitantes entre enero y noviembre de 2026, de los cuales 24,600 fueron dominicanos y 26,000 turistas extranjeros.

El centro cuenta con la exposición permanente “Nuestros primeros pobladores”, integrada por más de 350 piezas prehispánicas cedidas por la Fundación García Arévalo, que muestran el legado de los pueblos originarios de la isla.

AGENDA CULTURAL

Durante este año, el recinto organizó 24 conversatorios que reunieron a unos 1,500 participantes y medio centenar de especialistas en áreas como historia, arqueología, literatura, música, arte y medioambiente.

Su programación también incluyó dos exposiciones temporales, visitas guiadas y actividades educativas y artísticas. Entre las muestras presentadas figura “Narrativas dominicanas del paisaje natural y cultural. Colección Banco Popular Dominicano”, inaugurada en julio.

INTERCAMBIO INSTITUCIONAL

El espacio recibió además 38 visitas institucionales, entre ellas delegaciones del Consejo Internacional de Museos, el Museo del Prado, el Instituto Cervantes y representantes diplomáticos y educativos.

Desde su apertura, el 22 de noviembre de 2024, Casa del Cordón ha contabilizado 75,159 visitantes locales y 45,099 extranjeros, consolidándose como un espacio dedicado a la difusión y preservación del patrimonio cultural dominicano.