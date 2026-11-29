Santo Domingo, 28 nov.- Un tribunal de Santo Domingo Este condenó a 15 años de prisión a un hombre que durante una discusión asesinó el año pasado a un vecino de nacionalidad haitiana, informó este sábado el Ministerio Público.

El crimen ocurrió el 28 de agosto de 2025 en Los Cartones, Vietnam, de Los Minas, donde según la sentencia, Miguel Cordero Reyes, conocido como Bolito o el Machetero, asesinó a su vecino haitiano Jiles Bernard Jean Baptiste, conocido como Benua o el Artista.

Según el expediente de la fiscal investigadora Dahina E. Castillo, los dos hombres tuvieron una discusión y, después del incidente, Cordero Reyes atacó a Baptiste con un machete cuando este se disponía a entrar a su vivienda.

«El agresor hirió a la víctima en la región axilar derecha, lo que le provocó una hemorragia externa por sección de arteria y vena axilares derechas, que terminaron causándole la muerte», señaló el Ministerio Publico en un comunicado.

Estos hechos quedaron captados en las cámaras de vigilancia de la zona y fueron presenciados por vecinos del lugar, agregó la información.

El Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Francisco Vinicio, había solicitado una condena de 20 años de prisión para Cordero Reyes, pero la sentencia fue fijada en 15 años, que por decisión del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

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