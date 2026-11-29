SANTO DOMINGO.- La Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA) superó los 203 mil afiliados y amplió su red con la incorporación de más de 400 prestadores de servicios médicos, entre los principales resultados de los primeros 15 meses de gestión del doctor Luis René Canaán Rojas.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, el director ejecutivo informó que la institución pasó de 191,882 afiliados a 203,180, para un crecimiento de 5.9 %, luego de revertir la tendencia de salida de usuarios hacia otras administradoras de riesgos de salud.

Canaán Rojas atribuyó el incremento a una estrategia de acercamiento con el sector educativo que incluyó 104 jornadas de afiliación, con el respaldo del Ministerio de Educación (MINERD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), presidida por Eduardo Hidalgo.

AMPLIACIÓN DE LA RED Y SERVICIOS

El funcionario destacó que la institución amplió de 21 a 29 sus puntos de atención y fortaleció la red de prestadores para facilitar el acceso a los servicios médicos en distintas localidades del país.

En Santiago, resaltó la incorporación de centros como la Clínica Unión Médica, el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y la Clínica Corominas.

Asimismo, indicó que, a solicitud de ARS SEMMA, el Servicio Nacional de Salud (SNS) dispuso que sus afiliados reciban atención sin copago en los hospitales públicos.

En cuanto a la infraestructura propia, informó que avanzan las gestiones para remozar los hospitales docentes SEMMA de Santo Domingo y Santiago, además de habilitar dos centros de diagnóstico en las regiones Este y Sur.

MEJORAN RESERVAS Y PAGOS A PRESTADORES

En materia financiera, Canaán Rojas informó que las reservas técnicas aumentaron de RD$395 millones a RD$650 millones, depositados en certificados de inversión conforme a las disposiciones de los organismos reguladores.

Precisó que durante 2026 la institución ha destinado aproximadamente RD$5,700 millones a servicios de salud y que el 91 % del presupuesto está comprometido con pagos a prestadores. Los gastos administrativos representan el 8.20 %, por debajo del límite establecido del 10 %.

TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El director ejecutivo destacó que ARS SEMMA alcanzó una calificación de 100 % en transparencia y pasó de la posición 16 al primer lugar en el Índice de Control Interno de la Contraloría General de la República.

Estos resultados estuvieron acompañados de la creación de las direcciones de Control Interno y Actuarial, destinadas a reforzar la supervisión, la evaluación de riesgos y la planificación financiera.

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