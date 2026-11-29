“Cuando un pueblo pierde la capacidad de indignarse ante el robo de lo público, deja de ser una nación de ciudadanos para convertirse en un rebaño de cómplices”.

Durante los últimos cuarenta años, República Dominicana ha sido testigo de una transformación silenciosa, pero muy devastadora en su clase dirigencial, ya que durante estas últimas décadas los administradores del país han considerado la política como el ejercicio público del poder para el enriquecimiento rápido, razón por lo que hoy día, la sociedad vive en un profundo vacío de liderazgo, donde la visión de Estado ha sido desplazada por el oportunismo electoral y el reparto clientelista de los bienes propiedad del Estado.

La situación nos resulta devastadora, visto que generalmente, cada cuatro años, quienes llegan a las instituciones no buscan administrar con pulcritud los recursos que pertenecen a todos los dominicanos, sino asegurarse una cuota del patrimonio estatal para blindar su futuro económico, el de sus allegados y sus familiares, operando bajo la sombrilla de la complicidad entre sectores políticos y élites empresariales que han privatizado los beneficios y socializado las pérdidas; pero, peor aún, se empoderan de poder mediante inversiones millonarias para mantener la impunidad.

Para entender esta descomposición me atrevo a mirar hacia atrás, a la década final del siglo XX, debido a que tras el retorno del caudillismo en 1986, se consolidó una cultura de manejo discrecional y paternalista del presupuesto nacional, donde la ley se doblegó ante la voluntad del gobernante de turno, además, en la crisis postelectoral de 1994, que obligó a recortar un período presidencial por el fraude cometido contra la voluntad popular, se demostró que para la clase política la retención del poder estaba por encima de la estabilidad democrática. Esa iniciativa del doctor Joaquín Balaguer, fue la que sentó las bases de un sistema donde la institucionalidad era apenas una fachada decorativa frente al reparto de prebendas e iniciativas antidemocráticas.

Tras la llegada del nuevo milenio, el saqueo adquirió dimensiones estructurales y financieras, porque a finales de los años noventa, la capitalización y privatización de las empresas públicas dejó serias dudas sobre la transparencia con la que se entregó el patrimonio nacional; y años después, en 2003, el colapso fraudulento del sistema bancario — encabezado por el caso del Banco Intercontinental (Baninter)— desnudó la peligrosa promiscuidad entre banqueros, reguladores y políticos, o sea, este desfalco generó una deuda cuasifiscal multimillonaria que empobreció de golpe a la clase media y que, más de dos décadas después, los dominicanos seguimos pagando con nuestros impuestos, mientras los responsables apenas cumplieron penas simbólicas.

Entre 2004 y 2020, el país experimentó un sostenido crecimiento macroeconómico que sirvió de cortina de humo para ocultar una corrupción institucionalizada sin precedentes. En este período se destapó el escándalo Odebrecht, con 92 millones de dólares admitidos en sobornos para adjudicar obras sobrevaluadas, y la podredumbre dentro de la desaparecida OISOE (Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado) — donde imperó la extorsión, más tarde llevó al suicidio a un profesional de la construcción en sus propias oficinas — evidenciando que el Estado había sido secuestrado por mafias administrativas.

Donde la falta de una administración segura, proteccionista y de arraigo existencial se puso de manifiesto durante la incapacidad gubernamental, se materializó con la puesta en vigencia de los expedientes Antipulpo, Coral y Calamar, en la que el actual gobierno dejó evidenciado que los fondos destinados a la seguridad, la salud y la infraestructura fueron desviados sistemáticamente hacia bolsillos particulares, con la insatisfecha desidia de que sólo unos pocos, o quizás ninguno, han sidos condenados por sus fachas de robo al Estado.

A esta degradación ética es preciso sumarle la penetración del crimen organizado en las estructuras de representación popular, donde el financiamiento ilícito de las campañas electorales ha abierto las puertas de par en par del Congreso Nacional y de los ayuntamientos al narcotráfico y al lavado de activos, en esta etapa, no se trata de rumores, sino de hechos judiciales irrefutables, visto que diputados, regidores y funcionarios han sidos extraditados o procesados por sus vínculos con redes criminales, en demostración de que: “Cuando las curules se compran con dinero sucio, las leyes dejan de responder al interés general para proteger intereses oscuros, creando una alianza tóxica entre política, dinero ilícito y poder económico”.

El desencanto ciudadano estalló en las calles con reclamos históricos como la Marcha Verde, exigiendo el fin de la impunidad y un cambio de rumbo; sin embargo, las administraciones recientes demuestran que el sistema tiene una enorme capacidad para reciclar sus peores vicios, y aunque se han dado pasos hacia una persecución penal más independiente que la del pasado, la práctica del transfuguismo — la compra abierta de alcaldes y dirigentes opositores con recursos públicos —, el endeudamiento acelerado, el colapso de servicios esenciales como el eléctrico y los nuevos escándalos de corrupción en instituciones de salud y asistencia social confirman que la cultura del oportunismo sigue por sus fueros.

Podredumbre

Esta podredumbre política ha provocado una peligrosa inversión de valores en la sociedad dominicana, dejando en evidencia que el mensaje que el sistema envía todos los días a la juventud es que el trabajo honrado, la disciplina y la meritocracia (mérito individual) no garantizan el progreso, mientras que la cercanía al poder político o la participación en negocios turbios aseguran el éxito inmediato. En estos últimos 40 años de existencia política, en República Dominicana se ha destruido la cultura del esfuerzo, respetando más al funcionario que exhibe una fortuna inexplicable que al profesional o al obrero que vive dignamente del sudor que brota de la frente producto del trabajo honrado.

En otro aspecto de este desgaje existencial de la podredumbre política dominicana, debo destacar lo siguiente: el valor de la educación fue vaciado de contenido, entre los años 2020 hasta el 2012; esto a pesar de que la sociedad luchó y conquistó la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, en consecuencia, la clase política convirtió ese presupuesto en un botín para el clientelismo, el nombramiento de botellas y los contratos cuestionables, razón por la cual contamos con la tasa más alta de analfabetismo, esto, debido a que no existe un interés genuino de elevar la calidad académica ni fomentar el pensamiento crítico, porque los políticos entiende que una población mal educada y dependiente de las dádivas estatales es mucho más fácil de manipular en cada proceso electoral.

En República Dominicana, el derecho ciudadano a estar bien informado enfrenta amenazas sutiles pero efectivas. El gobierno ha querido venderle a la sociedad que vivimos formalmente en “democracia”; sin embargo, el ejercicio del periodismo independiente está siendo asfixiado por el reparto discrecional de la publicidad estatal, las presiones económicas y las campañas de descrédito contra quienes denuncian el robo del dinero público, olvidando, el presidente y los funcionarios que, “cuando el dinero del Estado se utiliza para comprar silencios y fabricar opiniones favorables, la verdad pierde espacio y la sociedad queda desarmada frente a los abusos del poder”.

Hoy día, el país no sufre una crisis de recursos, sino una profunda crisis moral y de conducción gubernamental, por lo que de continuar permitiendo que la política sea el refugio de los oportunistas, que la justicia sea selectiva y que la educación siga estancada, estaremos hipotecando definitivamente el porvenir de las próximas generaciones.

“Si la sociedad continúa confundiendo el oportunismo con liderazgo y el silencio con prudencia, el día que queramos rescatar la República Dominicana, ya no quedará patrimonio ni dignidad que defender”.

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