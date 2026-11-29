HIGÜEY.- Las escuadras de los clubes Centro y San José se impusieron en la jornada de este viernes en la serie regular del 51 Torneo de Baloncesto Superior de La Altagracia (TBS Higüey 2026-27), en el polideportivo Leo Tavárez.

El certamen deportivo altagraciano, denominado “La Tradición”, tiene en disputa a la Copa Grupo Punta Cana y está dedicado al ministro de Deportes Kelvin Cruz.

El Centro (2-0) le ganó el duelo 99-90 a Cambelén (1-1), con la ofensiva del refuerzo romanense Yeison Colomé, quien anotó 26 puntos, tomó ocho rebotes y cinco asistencias.

Colaboraron los nativos Nathanael Bonet y Albert Fernández con 18 tantos cada uno y el refuerzo U22 Wilsin Peralta logró un doble-doble de 14 encestes y capturó 17 balones.

Por Cambelén, Miguel López anotó 30 puntos, seis rebotes y repartió seis más, José Luis De la Cruz 16, Francisco Campusano 14 rebotes más atrapadas, y Even Eduard ligó 12.

San José gana el primero

El club San José (1-1) ganó su primer partido de la contienda higüeyana al disponer este viernes de Savica (0-2), 114-105, con tres jugadores anotando 20 o más puntos.

Brayner Pagan comandó el ataque ofensivo con 28 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, el refuerzo capitalino U22 Gerald Abreu coló 25 tantos, seis capturas y otorgó nueve asistencias, y Braylin Reyes coló 22 con siete atrapadas. Javier Del Rosario 11.

Por Savica, el refuerzo U22 Félix Payamps tuvo una soberbia actuación de 47 puntos con 12 pelotas recuperadas para completar un doble-doble, Timothy Bond encestó 23 tantos más seis rebotes, Roderick Guzmán 11 y Joan Paniagua 10.

El campeonato higüeyano es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (Abapa), que preside el diputado Jorge Tavárez, quien trabaja junto a Manuel Chevalier, en el Comité Organizador, y Hugo Carrasco, funge de director técnico.

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