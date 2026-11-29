CALI, Colombia.- La selección de baloncesto de mayores de República Dominicana propinó una contundente derrota 110-68 a Colombia, en su propia casa, para colocarse en el primer lugar del Grupo E de la Quinta Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027.

El escolta Lester Quiñones encabezó la ofensiva dominicana con 22 puntos, en su regreso al conjunto nacional, en el partido celebrado este viernes en el Coliseo Evangelista Mora, de la ciudad de Cali.

Quiñones jugó 26 minutos y 18 segundos, capturó cuatro rebotes y encestó cuatro triples. El capitán Andrés Feliz aportó 19 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, mientras que Luis Montero sumó 14 unidades.

La ofensiva dominicana también contó con Omar Silverio, quien anotó 11 puntos; Juan Guerrero y Luis Santos, nueve cada uno; Ángel Núñez, ocho; Gelvis Solano, siete, y Ángel Luis Delgado, seis.

Por Colombia, Miguel Ramos fue el máximo anotador con 14 puntos, seguido de Juan Tello, con 11 y nueve rebotes, y Álvaro Peña, con nueve tantos.

REPÚBLICA DOMINICANA ASUME EL LIDERATO

Con este triunfo, el conjunto quisqueyano mejoró su récord a siete victorias y dos derrotas (7-2), igualado con Estados Unidos y Brasil, que también presentan marca de 7-2.

En los otros encuentros del grupo, Brasil derrotó 92-88 a Estados Unidos, mientras Chile sorprendió a México con marcador de 66-64.

México ocupa el cuarto puesto con 5-4, mientras Colombia y Chile comparten los últimos lugares con registros de 3-6.

PRÓXIMO COMPROMISO ANTE CHILE

La selección dominicana volverá a la cancha este lunes 30 de noviembre para enfrentar a Chile, a las 6:40 de la noche, hora dominicana, en el Coliseo Ismenia Pauchard Demierre, de Santiago.

En el Grupo F, Canadá lidera con 8-1, seguido de Uruguay y Argentina, ambos con 7-2. Bahamas tiene 4-5, Puerto Rico 3-6 y Panamá 2-7.

El sistema de clasificación otorgará siete plazas al continente americano para el Mundial de Catar 2027: los tres primeros equipos de cada grupo y el mejor cuarto lugar entre ambos sectores

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