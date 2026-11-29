SANTO DOMINGO.- El Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana (SAFAMRD) exaltará este domingo 29 de noviembre a 22 nuevos inmortales, durante su XV Ceremonial de Exaltación, que comenzará a las 10:00 de la mañana y estará dedicado al profesor José Ramón Reyes.

La ceremonia incluirá, además, la entrega de seis reconocimientos especiales a personalidades e instituciones que han contribuido al desarrollo, la enseñanza y la promoción de las artes marciales en el país. Carlos Azar será el presidente de honor del acto.

El presidente del Comité Permanente del SAFAMRD, Rafael Guerrero Peralta, destacó que la actividad es el resultado de varios meses de trabajo organizativo y constituye una de las principales celebraciones anuales de la familia de las artes marciales dominicanas.

LOS NUEVOS INMORTALES

Entre los deportistas que recibirán el reconocimiento figuran Aramis Méndez, Lisandro Macarrulla, Disnasi Polanco, Juan José Cáceres y Ramón Presinal.

También serán exaltados Dámaso Guzmán, Francisco Javier Cuevas Araujo, Papia Pérez Bautista, Raúl A. García, Héctor Homero de Moya Guzmán, Leónidas López Hernández, Rafael de Jesús Yunén y Rui Fu Liu Isaely.

Completan la lista Juan J. Guerrero, Miguel M. Quiñones Puello, Milton Pérez Cedano, Pedro Julio Peña Santos del Rosario, José Eugenio Vásquez de Jesús (El Toro), Audrey Arelis Puello Pérez, Bernaldo Pérez Alcántara, Omar Echavarría Leo y Adolfo Pichardo Lora.

Los exaltados representan disciplinas como karate, judo, taekwondo, kendo, kickboxing, kung fu y jujutsu.

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

Entre las personalidades que recibirán distinciones figuran Juan Eligio Barceló Severino, conocido como Juan Barceló, dirigente deportivo, entrenador de judo y promotor de esa disciplina en San Pedro de Macorís; William López, Darlin Sierra Bonilla, José Amaury Corporán Reyes y Rafael Flores.

Asimismo, será reconocida la Escuela de Taekwondo Las Caobas.

El Comité Permanente también entregará un reconocimiento institucional al general Minoru Matsunaga por sus aportes como propulsor de las artes marciales, consistente en una carta de reconocimiento y el pin institucional del Salón de la Fama.

El ceremonial cuenta con el respaldo de Domicem, Ingeniería Terramare, Fundación Macarrulla, Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Sans Souci Ports, Servicios & Vigilancia Quisqueya y Fundación Seguridad y Democracia.

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