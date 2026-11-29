Si han salido a luz pública 50 encuestas desde las elecciones de mayo de 2024 a la fecha, posiblemente todas favorecen al actual incumbente del Ministerio de Turismo, David Collado, a quien personalmente no se le puede atribuir actos de irregularidades por su paso por el Ayuntamiento del Distrito Nacional ni por el que ostenta en la actualidad, pero los intereses que representa constituyen un real peligro para el interés nacional.

El último estudio de opinión divulgado corresponde a noviembre y de ACD Media, del periodista y empresario Dany Alcántara. Se sobreentiende, sin entrar en detalles, que los datos benefician al ministro de Turismo. No es mi misión otorgar credibilidad, pero mucho menos quitarle. Es una realidad, sin embargo, la percepción de triunfo que se oferta en la población con publicaciones como esas, elevando estado anímico por un lado y al mismo tiempo desestimulando a opositores internos y externos.

Originalmente se decía que Collado pretendía ganar a base de encuestas. Si era así en principio, se puede asegurar que ya no lo es, que el muchacho tiene estructura dentro del PRM para ganar las primarias de octubre de 2027. Y fuera del PRM se le percibe como un producto normal, con cierto atractivo, inclusive, entre los jóvenes y las féminas.

En un país donde todos los aspirantes presidenciales se inscriben en el establishment político, es decir, lucen serviles a los sectores de poder, David podría observarse como uno más, pero no es así.

Se sabe que Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y, en mayor medida, Luis Abinader han roto récords en gobernar para sectores de poder.

Hablo, específicamente, de empresarios principales, que hicieron un ensayo con la presente administración, ocupando directamente ministerios y renglones clave del Estado dominicano, como son educación, salud y energía, entre otros.

Pero ahora van por más, porque son insaciables, y procuran adueñarse del Estado en su totalidad, lo que equivale a conflictos de intereses sin precedentes en la historia social dominicana. ¡Alguien debía levantar una voz de alerta ya, porque mañana podría ser tarde!

El problema es mucho mayor a lo que representa el PRM y Luis Abinader, cuyo gobierno resalta el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es verdad que crece desde hace dos décadas, porque lo reconocen múltiples organismos internacionales, pero no hay transferencia a los sectores más necesitados de la sociedad. Es decir, no se observa ningún bienestar en la población.

Además, el crecimiento del turismo, construcción, la banca, agropecuaria, industria, zonas francas, entre otros renglones, no es un triunfo gubernamental, porque esas áreas están en manos del sector privado. El éxito del Estado podría estar en el cobro de impuestos, en ofertar servicios de calidad, en reducir la deuda externa y levantar obras de infraestructura para el desarrollo del país. Ha reprobado en todo lo mencionado.

En lo fiscal vamos a cerrar el año con un déficit del 4.2% después de la segunda reformulación del Presupuesto General del Estado de 2026, por el Congreso Nacional. De igual manera, la deuda externa ha continuado con su incremento sostenido e irresponsable, al tiempo que servicios públicos como educación, salud y energía registran retroceso evidente y el porcentaje de obras levantadas es muy inferior al de administraciones anteriores.

Es importante que quienes hacen oposición al Gobierno usen esos argumentos, conjuntamente con el costo de la canasta familiar y el alza de los combustibles, aspectos determinantes en la reducción del poder adquisitivo de la gente. De hecho, hay que reconocer, la oposición habla a diario de esos problemas.

Sin embargo, parece que no es suficiente. El crecimiento de la Fuerza del Pueblo y del PLD no es satisfactorio como para que uno u otro proyecte triunfo electoral para la contienda comicial de 2028. Siendo así, usted no puede, además, esperar resultados diferentes usando los mismos métodos, el mismo discurso.

Peligro

En este momento, ante el empuje de David Collado, es necesario que algún partido o algún aspirante presidencial declare una lucha de clases y alerte a la población sobre el peligro que corre el Estado si determinado candidato asciende al poder. Para tener éxito, desde la oposición, la campaña habría que definirla entre los que apoyan a los Vicini y los que se oponen a que los Vicinitomen el poder político. No es un juego.

No sé si Leonel Fernández, Omar Fernández, Danilo Medina, Gonzalo Castillo, Hipólito Mejía, Carolina Mejía o cualquier otro, tendrían el coraje de enfocar su estrategia en esa dirección.

El que lo haga podría obtener buenos resultados. Aquí la gente no acaba de darse cuenta que la baja votación en los últimos dos procesos electorales descansa, en gran medida, en la falta de propuestas y el deterioro de la credibilidad del liderazgo nacional, en el conservadurismo que lleva a muchos a pensar que todos son iguales: pasan la lengua por el ano de los empresarios.

Es cierto que a esta fecha ninguna encuesta proyecta al presidente electo del certamen de 2028, pero todos esos estudios de opinión, con datos reales o falsos, alimentan percepción política de manera indiscutible. Por lo menos el dato de que “ninguno” encabece todas las investigaciones de opinión viene a coincidir con el estudio que hizo el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), por encomienda de la Junta Central Electoral.

En múltiples artículos de opinión le he dicho al presidente de la República, Luis Abinader, que los conflictos de intereses están prohibidos por la Constitución de la República, en sus artículos 135 y 138 y que, además, hay varias leyes particulares que también impiden que empresarios en ejercicio ocupen cargos gubernamentales, como son la 41-08, la 07-13, la 340-06 y la 311-14.

Abinader no respeta las leyes como tampoco ha sabido respetar decenas de sentencias del Tribunal Constitucional.

Empero, Abinader solo ha sentado las bases, no hemos tocado fondo. Al fondo podríamos llegar si una determinada familia se adueña de los asuntos públicos, porque podríamos jodernos todos con la complicidad del Estado. Lo que ocurrió recientemente en el Paraguay habría que multiplicarlo por diez. Y estoy siendo conservador.

jpm-am