SANTO DOMINGO.– El experto agropecuario Carlos Segura Foster denunció que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantiene un plan que, según afirmó, busca desplazar a pequeños y medianos productores mediante la concentración del mercado en grandes grupos empresariales.

El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvo que esta situación se evidencia en los sectores porcino, avícola, ganadero y arrocero, así como en otras áreas de la producción nacional.

A través de una publicación en la red social X, Segura Foster acusó a las autoridades de favorecer un modelo que integra grandes productores convertidos también en importadores, en detrimento de las estructuras productivas locales.

Advirtió que la reducción de la producción nacional aumenta la dependencia de las importaciones y afecta los precios de los alimentos.

En ese sentido, señaló que la canasta básica supera los 50,000 pesos, mientras el salario promedio ronda los 30,000, una brecha que, a su juicio, limita la capacidad de compra de los ciudadanos.

Asimismo, cuestionó el gasto público y el crecimiento de las nóminas estatales, al considerar que el derroche y el dispendio han reducido la capacidad del país para generar ingresos suficientes para cubrir sus compromisos corrientes.

Las declaraciones fueron difundidas este sábado por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

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